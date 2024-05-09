Чим закінчилася спроба грузинського TBC Bank Group зайти в Україну

Наприкінці квітня українські ЗМІ облетіла новина про те, що найбільший банк Грузії отримав дозвіл від Антимонопольного комітету на придбання української платіжної системи. Цю новину багато хто сприйняв як факт виходу грузинів на наш ринок, що вже відбувся. Проте реальність виявилася зовсім іншою.

Що завадило грузинам зайти у Fondy

25 квітня Антимонопольний комітет України дав дозвіл грузинському TBC Bank Group PLC на угоду — через придбання лондонською TBC International Holdings Limited («дочка» TBC Bank Group) нашого ТОВ «ФК «Елаєнс». Проте за декілька днів (29 квітня) Нацбанк заявив, що 26 квітня скасував реєстрацію цієї ТОВ «ФК «Елаєнс», як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard.

Без такої реєстрації компанія неспроможна продовжувати свою платіжну діяльність. Національний банк пояснив рішення загрозою нацбезпеці, про яку йому повідомили силові структури.

«Упродовж лютого — квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ «ФК «Елаєнс» містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся з уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", — йдеться в офіційній заяві НБУ.

Власниця платіжної платформи Fondy Валерія Вагоровська публічно висловила свою незгоду з рішенням регулятора, назвавши його несправедливим: «Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть становити загрозу нацбезпеці. Ми достеменно знаємо, що таких доказів немає».

Однак наразі Національний банк не скасував свого рішення.

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Хто фігуранти угоди, яка не відбулася

TBC Bank Group PLC — публічна компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в Англії та Уельсі. Невеликими пакетами акцій володіють Європейський банк реконструкції та розвитку (3%) та Міжнародна фінансова корпорація, IFC, яка входить до структури Світового Банку (2,8%). 19,89% належать інсайдерам та 67,77% — публічним компаніям та індивідуальним інвесторам.

TBC PLC є материнською компанією АТ TBC Bank («TBC Bank») та групи компаній, які переважно працюють у Грузії у фінансовому секторі.

За 2023 рік TBC Bank збільшив свій прибуток на 14% — до 1,1 млрд ларі, що еквівалентно $410 млн або 16 млрд грн. Це найбільший банк Грузії, на нього припадає 40,1% усіх депозитів у країні та 39,3% — кредитів. TBC PLC котирується на Лондонській фондовій біржі і входить до індексу FTSE 250. Акції TBC Bank (LSE:TBCG) за останні три роки зросли на 213%, і наразі пропонують дивідендну дохідність у розмірі 7,2%.

З 2019 року група розширила діяльність на Узбекистан, займається наданням цифрових фінансових послуг у роздробі.

Fondy — торгова марка, зареєстрована 10 серпня 2015 року, яку з 21 вересня того ж року використовує ТОВ «ФК «Елаєнс». Бренд Fondy належить компанії «Венд A Холдінг ГмбХ» (Австрія). А прямою учасницею (з часткою 95%) та директоркою австрійської компанії, за інформацією Нацбанку, є Валерія Вагоровська.

Fondy вважалася одним із найбільших операторів на українському ринку платежів e-commerce, обслуговувала близько 20 тис. торговців, у тому числі служби таксі (Uklon, «Бонд» та ін.). На початку травня у них виникли проблеми з оплатою поїздок банківськими картками після скасування реєстрації ТОВ «ФК «Елаєнс», як платіжного оператора.

Що вирішив TBC Bank

Після скасування реєстрації ТОВ «ФК «Елаєнс» іноземні покупці втратили інтерес до української платіжної організації.

Грузинський TBC Bank Group PLC відкликав свою заявку на придбання 85% української фінансової компанії «Елаєнс» (ТОВ «ФК «Елаєнс»), яка діє на платіжному ринку під брендом Fondy. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомили в Нацбанку.

Там уточнили, що грузинська структура подала пакет документів для узгодження придбання ТОВ «ФК «Елаєнс» наприкінці березня 2024 року.

«3 травня 2024 року представник компанії TBC Bank Group PLC звернувся з клопотанням про залишення без розгляду пакета документів. А 6 травня Національний банк залишив без розгляду пакет документів компанії TBC Bank Group PLC про погодження суттєвої участі у ТОВ «ФК «Елаєнс», — відповіли в НБУ на запит «Мінфіну».

Ще до повномасштабного вторгнення, у листопаді 2021 року, ЗМІ писали про інтерес грузинської групи до придбання одного з українських банків. Навіть називався можливий претендент на угоду — Піреус Банк (українська «дочка» грецького Piraeus Bank). Проте угода не була укладена.

Наразі ж «Мінфіну» уточнили в Нацбанку, що не отримували від TBC Bank Group PLC звернень на придбання суттєвого впливу в якомусь із наших банків.