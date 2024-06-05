Плюс 20% за струм у платіжках для бізнесу: як це позначиться на цінниках у магазині

З 1 червня електроенергія подорожчала не лише для населення , а й потенційно для бізнесу. Тепер для промислових споживачів діють нові, вищі, граничні ціни на струм. Бізнес уже заявив, що не збирається покривати нові цінники зі своєї кишені. «Мінфін» з'ясував, як це вплине на мільйони українських покупців.

20 травня НКРЕ затвердила нові ціни на ринку електроенергії.

«Умови постачання та ціни на електроенергію для всіх компаній різні — залежно від обсягів та домовленостей із постачальником. Але, в середньому, тарифи зростуть щонайменше на 20%», — каже експерт енергоринку та голова Спілки споживачів побутових послуг Олег Попенко.

«Підвищені тарифи на світло будуть закладені в цінники на готову продукцію. Залежно від виду товару частка електроенергії в собівартості варіюється від 5% до 20%. Ось і рахуйте, наскільки все подорожчає», — каже голова громадського об'єднання SAVEФОП та власник фірми з виробництва вікон Сергій Доротич.

Чому компанії тепер платять 9 грн за кіловат замість 6

Наприкінці минулого і на початку цього року бізнес несподівано отримав «тарифні послаблення» з електроенергії. Через її надлишок ціни на ринку лише падали, що в результаті дозволило підприємствам купувати електрику по 5,5−6,5 гривень за кіловат уже з розподілом. Це, як мінімум, на 15% нижче, ніж у першій половині 2023 року.

Але «електричний достаток» несподівано закінчився. Після масованих ударів ворога по українській генерації в країні почалися проблеми зі світлом. Енергосистема стала дефіцитною, і щоб покрити брак ресурсу, Україна різко наростила імпорт електроенергії з ЄС.

Прайс-кепи, що діяли на той момент, встановлювали досить жорстку планку за граничними цінами на електроенергію. І якщо вартість імпортного ресурсу їх перевищувала, постачання з Європи, за чинним законодавством, просто не могли заходити до України.

Це стало головним аргументом для Нацкомісії, яка здійснює регулювання енергетики (НКРЕ). 20 травня регулятор своїм рішенням підвищив максимальні граничні ціни всім сегментам ринку електроенергії.

На ринку на добу вперед з 00:00 до 7:00 та з 11:00 до 17:00 прайс-кепи зросли з 3 тис. грн. до 5,6 тис. грн. за мегават-годину.

З 7:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — з 5,6 тис. грн. до 6,9 тис. грн.

З 17:00 до 23:00 — з 7,5 тис. грн. до 9 тис. Грн. за мегават-годину.

Ринок «на добу вперед» — найважливіший для бізнесу, на ньому скуповується переважна більшість підприємств.

На балансувальному ринку граничні ціни зросли так:

З 00:00 до 7:00 — з 4 тис. до 6,6 тис. грн.;

З 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 цінник не змінюється (8250 грн за мегават-годину);

З 17:00 до 23:00 — з 8,25 тис. до 10 тис. грн;

З 23:00 до 00:00 — з 4 тис. до 8,25 тис. грн., тобто більше ніж у 2 рази.

На ринку, що балансує, електроенергію отримують компанії-боржники і ті, хто з якихось причин не встиг замовити ресурс на ринку «на добу вперед». Електрика на цьому ринку завжди була дорожчою, ніж на ринку «на добу вперед».

Нові прайс-кепи почали діяти із 1 червня.

Але граничні ціни — це не тарифи для бізнесу, а лише верхня планка, до якої вони теоретично можуть зрости.

Чи буде таке зростання насправді, залежить від поточної ситуації в генерації. Якщо пропозиція залишиться дефіцитною, цінники швидко досягнуть максимальних значень.

Поки що на ринку зберігається дефіцит. Наприклад, станом на 29 травня на ринку «на добу вперед» попит на електроенергію становив близько 75 тис. мегават-годин, а пропозиція — трохи більше 62 тис. При цьому, був досить великий часовий проміжок дефіциту — з 6:00 до 24 :00. У підсумку, ціна зросла до 5193,75 грн за мегават, хоча ще 28 травня становила 4834,7 грн.

«Якщо порівнювати із квітнем, середній цінник уже виріс на 26%. Днями „Енергоатом“ виходив на торги з електроенергією по 5560 гривень за мегават, це на третину дорожче, ніж на початку травня, і на 50%, ніж у квітні. Додайте до цього ще вартість розподілу, і підсумковий тариф для бізнесу буде вже 9−9,5 гривень за кіловат замість нещодавніх 6−6,5 гривень», — каже Олег Попенко.

Читайте також: Чому ціна палива на різних АЗС може відрізнятись на 7 грн за літр

Удар по заморозці та відстрочка по хлібу

Бізнес уже готується до нових цифр у платіжках. «Ми платили по 6 гривень за кіловат. Цими днями постачальник попередив про підвищення тарифу з 1 червня. Буде приблизно на 20−25% вищим, ніж зараз», — каже Сергій Доротич.

Підвищені тарифи підприємства закладатимуть із цінники на товари.

«Наскільки все подорожчає, залежить від частки електроенергії у собівартості продукції. Наприклад, у моєму бізнесі — віконному виробництві — вона досягає 8−10%, оскільки використовуються електричні верстати з металообробки. Тобто, треба буде піднімати ціни на готову продукцію на 10%», — підрахував Сергій Доротич.

Велика частка електроенергії також у напівфабрикатах, замороженої продукції, оскільки і при виробництві, і при зберіганні працюють енергоємні холодильники. Частка електроенергії у цій категорії може сягати 20%.

У виробництві хліба, за словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, частка електрики порівняно невелика — близько 2%. Набагато більше значення для пекарів мають цінники на газ, а вони поки що не змінюються. Тому хліб подорожчає мінімально — лише на 1−2%. Принаймні поки не втрутяться ще й інші фактори подорожчання.

У Союзі птахівників України кажуть, що у структурі собівартості яєць та м'яса частка електроенергії коливається від 7% до 12%, тож нові тарифи можуть накрутити цінники в середньому на 10%.

«Зрозуміло, що будь-яке підвищення тарифів — це шок для бізнесу. А якщо зважити ще й на обмеження в енергопостачанні (а підприємства відключають навіть більше, ніж населення), це може спровокувати чергове підвищення собівартості продукції. Це означає, що зростуть і ціни для споживачів», — зазначив голова Ради підприємців при Кабміні.

Читайте також: Блекаути восени: чи можливі вони, і як нам слід змінити споживання електроенергії

На генераторах ще дорожче

Підприємці уточнюють, що багато що ще залежатиме не тільки від ціни на струм, а й від стабільності енергопостачання.

Адже бізнес зараз масово відключають, підприємствам доводиться переходити на генератори, а електроенергія від них дорожча за мережеву в 3−4 рази.

«Вартість електроенергії від генератора може досягати 20 гривень за кіловат. Це більш, ніж удвічі вище за новий тариф на мережеву електрику. Якщо підприємство буде змушене працювати на генераторах хоча б по кілька годин на день, середня вартість електроенергії буде куди вищою за обіцяні 9−9,5 гривень за кіловат. І вже її бізнес закладатиме у собівартість товару», — зазначив Олег Попенко.

За словами голови концерну «Ярослав» (до нього входить Київська макаронна фабрика) Олександра Барсука, собівартість електроенергії від якісних генераторів становить 10−11 гривень за кіловат. «Але більше використовують турецькі та китайські генератори, там вартість кіловату до 20 грн», — каже він.

Якщо ситуація зі світлом не стабілізується, цінники на хліб можуть зрости не на 2%, а набагато більше, підтвердили в асоціації пекарів.

Втім, далеко не всі виробники зможуть підвищити цінники за калькулятором. Адже їм доведеться враховувати ще й ринкову кон'юнктуру та платоспроможний попит. Наприклад, за даними Держстату, яйця у квітні подешевшали порівняно з березнем на 19,2%, а порівняно з груднем 2023 року — на 40,3%.

Головною причиною такого зниження став надлишок пропозиції, що зберігається і зараз. Зрозуміло, що навіть за умови використання дорожчої електроенергії, виробники навряд чи зможуть підвищити цінники на яйця, навіть якщо торгувати ними доведеться в мінус.