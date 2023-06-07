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7 червня 2023, 14:17 Читать на русском

В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: pixabay.com

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Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

З 2451 електрокарів: нових — 559 од., вживаних — 1892 од.

З цієї кількості: легкових — 2397 од. (нових — 558 шт., вживаних — 1839 шт.); комерційних — 54 од. (нових — 1 шт., вживаних — 53 шт.).

Зазначається, що загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%).

Частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні

  1. Volkswagen ID.4 — 168 од.;
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 107 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 23 од.;
  4. Honda E — 23 од.;
  5. BMW iX — 18 од.

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ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

  1. Nissan Leaf — 388 од.;
  2. Volkswagen е-Golf — 259 од.;
  3. Tesla Model 3 — 144 од.;
  4. Renault Zoe — 123 од.;
  5. Tesla Model Y — 119 од.

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Джерело: Мінфін
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