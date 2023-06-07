У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто
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Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.
З 2451 електрокарів: нових — 559 од., вживаних — 1892 од.
З цієї кількості: легкових — 2397 од. (нових — 558 шт., вживаних — 1839 шт.); комерційних — 54 од. (нових — 1 шт., вживаних — 53 шт.).
Зазначається, що загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%).
Частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні
- Volkswagen ID.4 — 168 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 107 од.;
- Volkswagen ID.6 — 23 од.;
- Honda E — 23 од.;
- BMW iX — 18 од.
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ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 388 од.;
- Volkswagen е-Golf — 259 од.;
- Tesla Model 3 — 144 од.;
- Renault Zoe — 123 од.;
- Tesla Model Y — 119 од.
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