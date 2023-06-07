В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

З 2451 електрокарів: нових — 559 од., вживаних — 1892 од.

З цієї кількості: легкових — 2397 од. (нових — 558 шт., вживаних — 1839 шт.); комерційних — 54 од. (нових — 1 шт., вживаних — 53 шт.).

Зазначається, що загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%).

Частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні

Volkswagen ID.4 — 168 од.; Dongfeng/Honda M-NV — 107 од.; Volkswagen ID.6 — 23 од.; Honda E — 23 од.; BMW iX — 18 од.

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ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 388 од.; Volkswagen е-Golf — 259 од.; Tesla Model 3 — 144 од.; Renault Zoe — 123 од.; Tesla Model Y — 119 од.