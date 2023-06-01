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1 червня 2023, 12:29 Читать на русском

У травні українці придбали понад 5 тисяч нових авто

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше ніж 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше ніж 5,1 тис.
Фото: pixabay.com

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Водночас від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась.

Лідери ринку

  • Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 861 шт.
  • На другому місці залишається Renault — 501 шт.
  • Третій результат у Volkswagen — 446 шт.
  • На четветому місці Hyundai — 347 шт.
  • П’ятірку замикає BMW — 344 шт.

Бестселер місяця

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупці.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 21,5 тис. нових легкових авто, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 12:38
#
Кому война, кому мать родна…
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