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6 червня 2023, 11:51 Читать на русском

В Україні зростає автокредитування: кількість придбаних нових авто у кредит склала 9%

У 2023 році динаміка виданих автокредитів, порівняно з початком широкомасштабного воєнного вторгнення, істотно покращилася: так, у січні 2023 року кількість придбаних нових авто у кредит склала 9% від загальної кількості угод, у лютому цей показник зріс до 10%, а у березні та квітні поточного року — до 12%. Про це повідомив керівник напрямку автокредитування Глобус банку Сергій Кіпоренко.

У 2023 році динаміка виданих автокредитів, порівняно з початком широкомасштабного воєнного вторгнення, істотно покращилася: так, у січні 2023 року кількість придбаних нових авто у кредит склала 9% від загальної кількості угод, у лютому цей показник зріс до 10%, а у березні та квітні поточного року — до 12%.

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Скільки видано кредитів

За словами експерта, у лютому 2022 року кількість виданих автокредитів через банківські установи склала 1 374 шт, а це 23% від загальної кількості проданих нових авто. А вже у березні та квітні минулого року частка автокредитів впала відповідно до 2% та 3%.

«За підсумками 2022 року показник кредитних продажів нових автомобілів склав в середньому 7,5% від загальної кількості проданих нових авто в Україні», — підкреслив фахівець.

Що вплинуло на зростання автокредитування

Серед найголовніших факторів, які вплинули на зростання автокредитування з початку 2023 року, Кіпоренко назвав:

  • позитивну ситуацію на фронті та відносну безпеку життя в найбільших містах України;
  • збільшення кількості фінансових установ, готових кредитувати придбання авто;
  • розширення кредитних та реалізація акційних програм окремих автобрендів;
  • стабілізація валютного ринку: зміцнення гривні, істотне зниження інфляції, яка із січня по квітень склала всього 4%.

Які авто беруть в кредит

Щодо поточного рівня попиту, то, за даними експерта, 20,3% виданих автокредитів припадає переважно на електромобілі в ціновому діапазоні $32−45 тис., понад 20% придбаних авто у кредит — це преміум-авто за ціною близько $100 тис. І близько 16% автокредитів видано на придбання автомобілів Renault за ціною в середньому $16 тис.

«Цікавим є те, що фактично у квітні 2023 року загальна кількість проданих нових авто за повну вартість та за допомогою кредитів зрівнялась із показниками січня-лютого 2022 року. Тому можна зробити висновок, що, попри війну, в Україні є досить потужна частка платоспроможних громадян, готових купувати авто і майже рівномірно в усіх цінових сегментах», — наголосив він.

Читайте: Ринок електромобілів: В Україні вже зареєстровано 57 тисяч «зелених» авто

За підсумками січня-квітня 2023 року до 10 регіонів з найбільшими продажами автомобілів у кредит увійшли: Київ — 48,6% від загальної кількості виданих автокредитів, Вінниця — понад 10%, Полтава — майже 7%, Львів — 6,3%, Дніпро — 3,4%, Хмельницький — 2,7%, Рівне — 2,5%, Луцьк — 2,2%, Тернопіль — 2%, Одеса — 1,9%.

«За всіма ознаками дана динаміка буде простежуватися і в найближчі кілька місяців. Перевага Києва є беззаперечною. Адже для потенційних покупців автомобілів у кредит найголовнішим є: 1) безпека регіону, 2) „лінійка“ вибору, як за ціною, маркою автомобіля, так і за умовами придбання (зокрема кредитування), 3) мережа фірмових СТО тощо», — зазначив Сергій Кіпоренко.

Прогнози

Щодо перспектив розвитку автокредитування у найближчі 3 місяці, то експерт прогнозує, що кількість авто, реалізованих у кредит, може зрости до 15−17% від загальної кількості продажів нових авто.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
6 червня 2023, 13:04
#
Я не настолько беден чтобы брать кредиты, и не настолько богат, чтобы за них платить.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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