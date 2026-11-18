Понад 90% ринку пасажирських перевезень в Україні перебуває «в тіні», і уряд готується жорстко це виправити. Новий законопроєкт обіцяє клієнтам тотальний контроль: від обов'язкових таксометрів і фіскальних чеків до перевірки водіїв за QR-кодом. Проте за «виведення із тіні» 200 тисяч таксистів доведеться платити саме пасажирам. «Мінфін» розібрався, як працюватимуть нові правила, та чи залишаться в Україні дешеві таксі.

В Україні вже найближчим часом можуть змінитись правила роботи таксі. Відповідний законопроєкт, за даними Міністерства розвитку громад та територій, уже узгоджено та передано до Кабміну на затвердження із подальшою відправкою на розгляд ВР. Головна мета нововведень — легалізувати таксистів.

У профільному міністерстві підрахували: в Україні налічується близько 9,5 тисяч авто, які використовуються як таксі, але фактично на ринку працюють понад 200 тисяч водіїв. Тобто, за розрахунками профільного міністерства, понад 90% ринку перебуває «в тіні», що призводить до недоотримання податків.

Ініціатори новацій запевняють, що легалізація буде вигідною й самим таксистам, оскільки позбавляє їх необхідності реєструвати ФОП. — Така вимога є у чинному законодавстві зараз; інша річ, що багато таксисти її не виконують.

Свої «бонуси», кажуть чиновники, отримають і пасажири, оскільки поїздка має стати комфортнішою, безпечнішою та «чеснішою». Зокрема, у таксі стануть обов'язковими таксометр та прилад для видачі фіскального чека, а за QR-кодом в авто можна буде перевірити дані водія.

Проте багато експертів, із якими поспілкувався Мінфін, та й самі таксисти говорять, що нові правила можуть спровокувати подорожчання поїздок щонайменше на 10−15%. Крім того, на ринку не виключається «чистка», що в результаті зменшить кількість таксі.

Таксометри, чеки, «таємні покупці» та штрафи: що буде у новому законі

Законопроєкт про реформування ринку таксі передбачає декілька ключових новацій:

Таксисти отримають статус самозайнятих перевізників. Їм не потрібно буде реєструвати ФОП (що є наразі обов'язковим за чинним законодавством), а отже — готувати звіти та здавати їх до податкової (а це мінус послуги бухгалтера).

Але, щоб працювати як самозайняті перевізники, водії повинні будуть співпрацювати із диспетчерськими платформами (наприклад, Bolt, Uber, Uklon). Тобто бути просто «вільним таксистом», працюючи «сам на себе», не вийде.

Усі українські таксисти повинні будуть отримувати сертифікати водіїв. Щоб отримати такий сертифікат, претендент повинен відповідати декільком критеріям:

Бути старше 20 років.

Мати посвідчення водія з відкритою категорією «В» (на водіння легкового авто) та стаж за кермом не менше 2 років.

Не мати судимості.

Мати не більше п'яти випадків порушення правил дорожнього руху за попередній до отримання сертифіката рік.

Тобто в принципі отримати новий сертифікат буде нескладно, це можуть зробити як професійні таксисти, так і «аматори», які раніше на ринку пасажирських перевезень не працювали, але мають права.

Сертифікати водія видаватиме «Укртрансбезпека» (для цього достатньо подати заяву). Документ потрібно буде оновлювати кожні два роки.

Щоправда, за сертифікат доведеться платити. Зазначений у проєкті цінник — один прожитковий мінімум для працездатних осіб (зараз — 3 028 гривень).

Служби таксі зможуть залучати водіїв до перевезень лише за умови оформлення із ними трудових відносин. Зараз багато служб працюють із таксистами за цивільно-правовими договорами, приховуючи таким чином факт наявності постійних трудових відносин.

Оператори диспетчерських платформ отримують нові обов'язки. Вони повинні будуть перевіряти документи водіїв, контролювати їх робочий час (не більше 8 годин безперервного водіння на добу, якщо цей ліміт перевищено, платформа повинна блокувати доступ до замовлень). Платформи також стануть податковими агентами таксистів. Останнє нововведення вже прописане у законі про оподаткування цифрових платформ. Але у новому проєкті деталі прописали спеціально під ринок таксі.

У кожній машині таксі повинні з'явитися спеціальні QR-коди. За ними пасажири та контролюючі органи зможуть отримувати дані на водія (фото, документи, наявність страховки, чи легально працює тощо). Таксі обладнають таксометрами та приладами для видачі фіскального чека. Водіям також заборонять «перебирати» пасажирами, скажімо, віддавати перевагу клієнтам на вигідніші маршрути. Відмовляти у поїздці таксисти зможуть, лише якщо пасажир перебуває у стані алкогольного сп'яніння або просить транспортувати заборонені чи небезпечні вантажі.

У новому проєкті передбачена поява на ринку таксі «таємних покупців»: контролери зможуть замовляти поїздки під виглядом приватних осіб, щоб перевірити, чи не порушує водій законодавство.

Роботу таксі зможе додатково регулювати місцева влада. З ними проєкт уже узгоджено. Скажімо, на місцях матимуть повноваження встановлювати свої правила для перевізників, встановлювати критерії екологічності авто та ін.

Для порушників нових правил прописали систему штрафів. Скажімо, якщо платформа віддасть замовлення нелегальному таксисту, з неї можуть стягнути тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч гривень). У разі невідповідності платформи технічним вимогам, штраф становитиме 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів (34 тисячі гривень). За регулярні порушення платформу можуть взагалі заблокувати.

Якщо таксист почне працювати без необхідних документів (наприклад, сертифіката чи страховки), йому загрожує штраф у тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч гривень).

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Податки для таксиста

Як видно із вищеперерахованих нововведень, влада серйозно має намір посилити контроль за ринком таксі, вивести його із «тіні» та змусити водіїв платити податки.

Про які суми йдеться?

У самому законопроєкті податкову модель для перевізників детально не розписано, зазначено лише, що податки стягуються, відповідно до Податкового кодексу. Як каже голова громадського об'єднання SAVEФОП Сергій Доротич, для самозайнятих осіб (якими стануть таксисти) у Податковому кодексі передбачені ті ж податкові зобов'язання, що й для «звичайних» фізосіб.

«Вони повинні вказувати доходи у податковій декларації та сплачувати із них 18% ПДФО та 5% військового збору», — зазначив Доротич.

За його словами, за такої моделі новий статус самозайнятих перевізників може виявитися для водіїв менш вигідним, ніж, наприклад, ФОП. «Єдиний податок максимум — 6%, а не 23%, як для самозайнятих. Навіть із огляду на витрати на бухгалтерів, які несуть фізособи-підприємці, єдиний податок однаково залишається вигіднішим. На мою думку, неправильно, що у новому проєкті водіям не залишили альтернативи: хочеш — відкривай ФОП, хочеш — будь самозайнятим», — зазначив Доротич.

Але при цьому в прийнятому нещодавно законі про оподаткування цифрових платформ передбачено, що особи, які продають товари або послуги (у тому числі з перевезень), можуть отримати пільгову ставку оподаткування у розмірі 10%. Тобто водії, які співпрацюють із диспетчерськими онлайн-платформами, можуть претендувати на таку ставку.

Якщо ж таксист оформить трудовий договір зі «звичайною» службою таксі, йому доведеться платити ті самі 23% (18% ПДФО та 5% військового збору), що й іншим штатним працівникам українських компаній.

Експерт транспортного ринку та голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський звертає увагу і на наступний момент: у новому проєкті не передбачено виключення амортизаційної складової та витрат на обслуговування та експлуатацію авто (зокрема, пальне) із бази оподаткування.

«Це щонайменше дивно. Адже більшість українських таксистів працюють на власних авто, причому в таксі транспорт „вбивається“ дуже швидко, а за що його ремонтувати чи оновлювати — незрозуміло», — зазначив Житинський. Втім, не виключено, що деталізація щодо бази оподаткування з'явиться в процесі роботи над документом у парламенті або в підзаконних актах.

На ринку таксі нововведення, що готуються, сприйняли неоднозначно.

Як сказав «Мінфіну» GR-директор компанії Uklon Артем Фресюк, загалом вони підтримують наміри держави поновити регуляторну рамку ринку пасажирських перевезень та таксі. «Ми послідовно підтримуємо цифровізацію процесів (зокрема, процедури отримання сертифікату водіїв), підвищення прозорості та встановлення зрозумілих правил гри.

Для нас важливо, щоб нове законодавство повноцінно враховувало специфіку роботи цифрових платформ та модель залучення водіїв, а також було узгоджено із нормами про автоматичний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи, що набирають чинності з 1 січня 2027 року. Головне завдання — зберегти баланс інтересів держави, бізнесу, водіїв та користувачів, створивши умови для легального та безпечного ринку", — зазначили в компанії Uklon.

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Що реально чекає на таксистів і пасажирів

Таксисти, із якими поспілкувався «Мінфін», нововведень побоюються.

«Я зараз заробляю близько 60 тисяч гривень на місяць, із яких взагалі не плачу податків. Якщо доведеться сплачувати 10% (6 тисяч на місяць) — це вже погано. А якщо 23% (14,1 тисяч) — це взагалі катастрофа. Із заробітку я регулярно відкладаю гроші на обслуговування та ремонт авто. І це й далі доведеться робити, незалежно від того, скільки податків з мене стягнуть, держава мені машину не відремонтує. Тоді питання — а навіщо взагалі працювати», — каже таксист із Києва Роман.

Його колега Юрій додав, що, крім податків, таксистам доведеться нести додаткові витрати, скажімо, на отримання сертифікату, додаткове обладнання авто тощо.

До того ж заробіток може впасти, адже багато таксистів зараз працюють не по 8 годин на день, як прописано в новому проєкті, а по 10−12 годин. Він вважає, що кількість водіїв, які захочуть працювати у таксі за новими правилами, може скоротитися.

«Менше водіїв — нижча конкуренція. З огляду на це та на додаткові витрати, тарифи на таксі можуть зрости щонайменше на 10−15%», — додав водій.

Про можливе подорожчання таксі говорить і Сергій Доротіч.

«Не всі водії захочуть „легалізуватися“, кількість машин таксі зменьшиться. Ринок „закривається“, на „граків“, які сьогодні збивають ціни, держава оголошує „полювання“, а це означає, що послуги „правильних“ таксі дорожчатимуть», — вважає експерт.

Втім, як кажуть представники диспетчерських служб, зараз ціноутворення на ринку таксі регулюється насамперед попитом. Чим вищою є кількість замовлень на певний маршрут у конкретний час доби — тим вищий цінник.

Якщо ж тариф виявиться неринковим, попит може впасти, що змусить таксистів знову знижувати ціни.