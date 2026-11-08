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8 листопада 2026, 15:16

В Україні готують платні дороги та нові правила для таксі: що зміниться для водіїв і бізнесу

Україна планує до кінця 2027 року створити законодавчу базу для запровадження платних доріг, із 2028 року перейти на обов'язкові електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН), а також спростити легалізацію водіїв таксі. Крім того, уряд працює над запуском електронної черги для легкових автомобілів на кордоні. Про це розповів перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у подкасті «Що з економікою?» Центру економічної стратегії від 7 листопада.

Україна планує до кінця 2027 року створити законодавчу базу для запровадження платних доріг, із 2028 року перейти на обов'язкові електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН), а також спростити легалізацію водіїв таксі.
Україна планує до кінця 2027 року створити законодавчу базу для запровадження платних доріг
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Платні дороги: коли їх можуть запровадити

За словами Деркача, Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейською комісією сформувати законодавчу основу для створення платних доріг до кінця 2027 року.

Насамперед обговорюються механізми оплати користування дорогами комерційним транспортом — вантажівками та автобусами.

Водночас конкретна модель стягнення плати поки не визначена. Серед можливих варіантів — плата за використання окремих доріг або загальний збір для комерційних перевізників.

Ухвалення закону у 2027 році не означатиме, що вже наступного року водії почнуть платити за проїзд.

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Уряд також розглядає державно-приватне партнерство для реконструкції та будівництва доріг. За одним із запропонованих механізмів приватна компанія будуватиме дорогу протягом двох років, а потім утримуватиме її ще 13 років. Держава поступово компенсуватиме інвестиції відповідно до умов договору.

Реформа таксі: 95% ринку працює поза чинною системою ліцензування

За оцінкою Деркача, близько 95% ринку таксі в Україні повністю або частково перебуває поза чинною системою регулювання.

Міністерство оцінює потенційні щорічні втрати бюджету від тіньової діяльності в галузі приблизно у 10 млрд грн.

За дослідженням Київської школи економіки, на цифрових платформах працюють близько 172 тис. водіїв, з яких 112 тис. — регулярно. Водночас офіційно ліцензовано близько 9,5 тис. автомобілів таксі.

Читайте також: Таксі в Україні чекають нові правила: що зміниться для водіїв і платформ

Уряд пропонує замінити складну процедуру ліцензування для водіїв-фізичних осіб цифровою реєстрацією через спеціальний портал.

Передбачається, що система автоматично перевірятиме посвідчення водія, технічний стан автомобіля, проходження обов'язкового техогляду, наявність страхування та відповідність іншим вимогам безпеки.

За словами Деркача, водіям, які працюють через платформи, не обов'язково буде реєструватися як ФОП. Питання адміністрування податків має вирішуватися через цифрові платформи відповідно до податкового законодавства.

Законопроєкт про реформу таксі передано на розгляд Кабінету Міністрів. Нові правила ще не набули чинності.

«єЧергу» хочуть поширити на легкові автомобілі

Уряд також працює над розширенням електронної черги на кордоні.

Нині через «єЧергу» здійснюється виїзд вантажівок, а електронна система працює і для автобусних перевезень. За словами Деркача, щодня український кордон перетинають понад 2 тис. вантажівок, які користуються відповідним сервісом.

Наступний етап — запуск електронного бронювання для легкових автомобілів.

Планується, що водії зможуть через мобільний застосунок обирати пункт пропуску та бронювати дату й час перетину кордону.

Конкретних строків запуску для легковиків посадовець не назвав.

Чому дорожчає логістика та коли відкриють аеропорти

Деркач також розповів, що російські атаки на портову інфраструктуру та судна ускладнили морський експорт України.

За його словами, компанії, змушені переорієнтовувати вантажі з портів Великої Одеси на дунайський напрямок, повідомляють про подорожчання логістики щонайменше на 30%.

Щодо відновлення пасажирської авіації, то основною перешкодою залишається безпека польотів.

Посадовець зазначив, що аеропорти «Бориспіль» і «Львів» підтримують операційну спроможність, однак наразі немає можливості гарантувати необхідний рівень безпеки для відновлення регулярного цивільного авіасполучення.

Отже, більшість анонсованих змін перебувають на етапі підготовки законодавства або технічних рішень, а не є вже чинними вимогами для громадян і бізнесу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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