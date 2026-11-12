Топ-5 новин за четвер: справа про «яйця по 17 грн» у суді, новий податок на продаж авто, рф готується до можливого апокаліпсису

Уряд виділив 1,8 млрд грн на 113 проєктів у громадах: які області і на що саме отримають кошти

Кабінет Міністрів спрямував 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на реалізацію 113 проєктів у громадах. Найбільше коштів підуть на освітні та медичні об'єкти, укриття, водопостачання й енергоефективність.

Продаж авто в Україні обкладуть податком 23%: кого торкнуться нові правила

В Україні змінять правила оподаткування продажу автомобілів. Якщо власник продасть машину менш ніж через 183 дні після її державної реєстрації, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становитиме 23% від оподатковуваного доходу, навіть якщо це перший продаж автомобіля за рік. Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 16037-д, який Верховна Рада ухвалила 11 листопада 2026 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«Яйця по 17 грн»: справу про розкрадання понад 733 млн грн на харчах для ЗСУ передали до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України. Йдеться про резонансну справу, яка отримала назву «золоті яйця» або «яйця по 17 грн» через завищені ціни на продукти для військових.

Громадський сектор створює до 4,5% ВВП України: чому внесок волонтерів та БФ залишається поза статистикою

Громадські та благодійні організації, а також індивідуальні волонтери створюють додану вартість, еквівалентну приблизно 4−4,5% валового внутрішнього продукту України. Це співмірно з економічним внеском таких великих галузей, як освіта або охорона здоров’я. Такі результати показало перше комплексне дослідження економічного внеску громадського сектору, яке провела CASE Україна за ініціативи ІСАР Єднання.

рф готується до повного відключення світла та мобільного зв'язку

У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів. Їх пропонують зробити одним з основних каналів екстреного оповіщення населення на випадок відключення електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету. Про це пишуть«Известия» з посиланням на проєкт оновленої Стратегії розвитку галузі зв'язку рф.