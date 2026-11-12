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12 листопада 2026, 12:55

Громадський сектор створює до 4,5% ВВП України: чому внесок волонтерів та БФ залишається поза статистикою

Громадські та благодійні організації, а також індивідуальні волонтери створюють додану вартість, еквівалентну приблизно 4−4,5% валового внутрішнього продукту України. Це співмірно з економічним внеском таких великих галузей, як освіта або охорона здоров’я. Такі результати показало перше комплексне дослідження економічного внеску громадського сектору, яке провела CASE Україна за ініціативи ІСАР Єднання.

Громадські та благодійні організації, а також індивідуальні волонтери створюють додану вартість, еквівалентну приблизно 4−4,5% валового внутрішнього продукту України.
Громадський сектор створює до 4,5% ВВП України
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За оцінками авторів, загальний внесок громадського сектору може становити від 3,2% до 5,2% ВВП. Найімовірніший показник — 4−4,5%. При цьому більша частина створеної доданої вартості припадає на людей, які займаються волонтерством самостійно або об'єднуються в неформальні групи.

Зокрема, внесок індивідуальних волонтерів оцінюється у 2,5−3,7% ВВП. Громадські організації та благодійні фонди забезпечують ще 0,7−1,5%.

Скільки українців займаються волонтерством

Масштаб цієї діяльності підтверджують результати опитувань населення. У 2025 році 43,6% українців у тій чи іншій формі долучалися до волонтерства.

Близько 5 млн людей збирали кошти на допомогу, а 10,3 млн безпосередньо надавали її. Частина громадян поєднувала обидва види діяльності.

Однак економічна цінність волонтерства не обмежується сумами пожертв. Дослідники враховували також час, який люди безоплатно витрачають на допомогу іншим. Цю працю оцінювали за середньою погодинною оплатою праці в Україні.

Саме тому внесок волонтерів виявився значно більшим, ніж можна було б припустити за офіційною статистикою фінансових надходжень громадських організацій.

Чому внесок громадського сектору майже не видно в офіційній статистиці

За словами виконавчого директора ІСАР Єднання Володимира Шейгуса, у системі національних рахунків відображається лише близько 0,4% внеску громадського сектору у ВВП. Решта економічної діяльності залишається поза повноцінним статистичним обліком.

Причина полягає в тому, що стандартні методи розрахунку ВВП не завжди враховують безоплатну працю волонтерів. Водночас громадські та благодійні організації створюють робочі місця, залучають кошти з-за кордону, замовляють послуги підприємців і допомагають вирішувати завдання, які мають значення для економіки та суспільства.

Автор дослідження, економіст CASE Україна Володимир Дубровський, зазначає, що за масштабом створюваного добробуту громадський сектор можна порівняти з будівництвом, добувною промисловістю, освітою та охороною здоров’я.

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Як рахували економічний внесок волонтерів

Для оцінки дослідники застосували методику сателітного рахунку. Вона дає змогу окремо виміряти економічний внесок певного сектору, зокрема тієї діяльності, яка не відображається в стандартній статистиці.

Розрахунки базувалися на методі витрат на працю. До оцінки доданої вартості включили:

  • заробітну плату штатних працівників громадських і благодійних організацій разом із податками;

  • вартість послуг фізичних осіб-підприємців, які працюють із цими організаціями;

  • волонтерські години, оцінені за середньою погодинною оплатою праці в Україні.

Для розрахунків використали дані трьох опитувань Info Sapiens, проведених у 2024−2026 роках.

Таким чином, дослідження пропонує ширший погляд на роль громадського сектору в економіці: його внесок вимірюється не лише бюджетами благодійних фондів і громадських організацій, а й вартістю безоплатної праці мільйонів українців.

Водночас показник 4−4,5% ВВП є розрахунковою оцінкою, а не часткою, яку можна безпосередньо побачити в офіційній статистиці. Дослідники намагалися виміряти економічну вартість діяльності, яка зазвичай залишається поза межами національних рахунків.

Дослідження CASE Україна провела на замовлення ІСАР Єднання в межах фонду «Аскольд і Дір», що фінансується Норвегією та Швецією.

Як ми писали: Уряд погіршив прогноз ВВП України на 2027 рік: що змінилося

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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