рф готується до повного відключення світла та мобільного зв'язку

У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів. Їх пропонують зробити одним з основних каналів екстреного оповіщення населення на випадок відключення електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету. Про це пишут ь«Известия» з посиланням на проєкт оновленої Стратегії розвитку галузі зв'язку рф.

У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів.

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Що відомо

У документі зазначається, що через високу ймовірність тривалого збереження геополітичної напруженості росії необхідно підтримувати системи зв'язку, які не залежать від місцевого електропостачання.

Ініціатором включення відповідних заходів до стратегії стало АТ «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). У російському Мінцифри повідомили, що близько 70% населення країни проживає у багатоквартирних будинках, де потенційно можуть використовуватися такі системи.

Чому повертають дротове радіо

Головною перевагою старої технології у російському відомстві називають можливість передавати повідомлення навіть за відсутності електроенергії у будинках.

На відміну від мобільного телефону чи звичайного радіоприймача, дротова радіоточка може отримувати живлення безпосередньо через лінію, якою передається сигнал.

Серед інших переваг називають стійкість до електромагнітних перешкод, захищеність від кібератак і порівняно невисоку вартість розгортання.

Втім, така система також має обмеження. Її робота залежить від стану центрального радіовузла та наявності резервного живлення. Якщо обладнання оператора знеструмлене, сигнал до квартир не надходитиме.

Наразі мережі дротового мовлення збережені та модернізовані у Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі. В інших регіонах їхня абонентська база протягом десятиліть скорочувалася.

За словами партнера ComNews Research Леоніда Коніка, оператор РСВО заявляє про потенційне охоплення територій, де проживають і працюють понад 20 млн осіб. Однак ще десять років тому реальна кількість абонентів дротового радіо становила лише 3,1 млн. Відтоді вона, ймовірно, ще скоротилася.

Що насправді відбувається

Росія справді готує інфраструктуру до сценаріїв масштабних порушень зв’язку й електропостачання. Але це ще не означає, що вона планує навмисно відключити все або очікує неминучого загальнонаціонального блекауту.

Російське Мінцифри підготувало зміни до Стратегії розвитку галузі зв’язку. У них пропонується зберегти й розвивати мережі дротового радіо — ті самі радянські радіоточки, які встановлювали у квартирах.

Причому йдеться не стільки про радіомовлення, скільки про систему екстреного оповіщення населення.

У документах названо три переваги:

Робота без місцевого електропостачання — за умови, що центральний радіовузол має живлення.

Незалежність від мобільного інтернету та стільникових мереж.

Стійкість до кібератак і частини зовнішніх електромагнітних впливів.

Особливо цікаве формулювання російського міністерства: необхідність такої інфраструктури пояснюють імовірністю тривалого збереження напруженої геополітичної ситуації.

Тобто вони офіційно закладають у стратегічне планування сценарій, за якого звичайні сучасні канали зв’язку можуть бути недоступними.