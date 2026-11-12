рф готується до повного відключення світла та мобільного зв'язку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2026, 12:02

рф готується до повного відключення світла та мобільного зв'язку

У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів. Їх пропонують зробити одним з основних каналів екстреного оповіщення населення на випадок відключення електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету. Про це пишуть«Известия» з посиланням на проєкт оновленої Стратегії розвитку галузі зв'язку рф.

У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів.
У росії планують зберегти та розвивати мережі дротового радіомовлення, які масово використовувалися ще за радянських часів.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У документі зазначається, що через високу ймовірність тривалого збереження геополітичної напруженості росії необхідно підтримувати системи зв'язку, які не залежать від місцевого електропостачання.

Ініціатором включення відповідних заходів до стратегії стало АТ «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). У російському Мінцифри повідомили, що близько 70% населення країни проживає у багатоквартирних будинках, де потенційно можуть використовуватися такі системи.

Чому повертають дротове радіо

Головною перевагою старої технології у російському відомстві називають можливість передавати повідомлення навіть за відсутності електроенергії у будинках.

На відміну від мобільного телефону чи звичайного радіоприймача, дротова радіоточка може отримувати живлення безпосередньо через лінію, якою передається сигнал.

Серед інших переваг називають стійкість до електромагнітних перешкод, захищеність від кібератак і порівняно невисоку вартість розгортання.

Втім, така система також має обмеження. Її робота залежить від стану центрального радіовузла та наявності резервного живлення. Якщо обладнання оператора знеструмлене, сигнал до квартир не надходитиме.

Наразі мережі дротового мовлення збережені та модернізовані у Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі. В інших регіонах їхня абонентська база протягом десятиліть скорочувалася.

За словами партнера ComNews Research Леоніда Коніка, оператор РСВО заявляє про потенційне охоплення територій, де проживають і працюють понад 20 млн осіб. Однак ще десять років тому реальна кількість абонентів дротового радіо становила лише 3,1 млн. Відтоді вона, ймовірно, ще скоротилася.

Що насправді відбувається

Росія справді готує інфраструктуру до сценаріїв масштабних порушень зв’язку й електропостачання. Але це ще не означає, що вона планує навмисно відключити все або очікує неминучого загальнонаціонального блекауту.

Російське Мінцифри підготувало зміни до Стратегії розвитку галузі зв’язку. У них пропонується зберегти й розвивати мережі дротового радіо — ті самі радянські радіоточки, які встановлювали у квартирах.

Причому йдеться не стільки про радіомовлення, скільки про систему екстреного оповіщення населення.

У документах названо три переваги:

  • Робота без місцевого електропостачання — за умови, що центральний радіовузол має живлення.
  • Незалежність від мобільного інтернету та стільникових мереж.
  • Стійкість до кібератак і частини зовнішніх електромагнітних впливів.

Особливо цікаве формулювання російського міністерства: необхідність такої інфраструктури пояснюють імовірністю тривалого збереження напруженої геополітичної ситуації.

Тобто вони офіційно закладають у стратегічне планування сценарій, за якого звичайні сучасні канали зв’язку можуть бути недоступними.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+11
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 листопада 2026, 13:06
#
Казочки вже такі розказуєте, тут в україні скоро біля вогнища будем в ями ходити — ось близька реальність. І в нас радіо теж є, занедбане
+
0
nitrous2000
nitrous2000
12 листопада 2026, 16:06
#
Ти на болотах і так біля вогнища ходиш, для тебе нічого не зміниться)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 160 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами