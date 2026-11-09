НБУ скоротив продаж доларів на міжбанку на 2,8% — до $1,77 млрд за тиждень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 листопада 2026, 12:34

НБУ скоротив продаж доларів на міжбанку на 2,8% — до $1,77 млрд за тиждень

Національний банк України протягом 2−6 листопада 2026 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,77 млрд. Це на $50,6 млн, або 2,8%, менше, ніж тижнем раніше. Про це свідчать дані валютних інтервенцій НБУ.

Національний банк України протягом 2−6 листопада 2026 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,77 млрд.
Національний банк України протягом 2–6 листопада 2026 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,77 млрд.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки валюти продав Нацбанк

За підсумками тижня обсяг продажу валюти становив $1 767,6 млн проти $1 818,2 млн за попередній тиждень. Операцій із купівлі валюти регулятор не проводив.

Продаж валюти НБУ за останні тижні

Попри невелике скорочення, обсяги валютних інтервенцій залишаються значними та перевищують показники більшості тижнів жовтня.

Читайте також: Українці різко збільшили попит на валюту: дефіцит готівки досяг історичного рекорду

Як змінився попит на валюту

За перші чотири дні минулого тижня середньоденне перевищення купівлі валюти юридичними особами над її продажем скоротилося до $228,6 млн проти $234,7 млн тижнем раніше.

Загалом за цей період від'ємне сальдо операцій бізнесу становило $914,5 млн.

Водночас населення активніше купувало валюту. Середньоденне від'ємне сальдо валютообмінних операцій громадян зросло з $86,6 млн до $125,9 млн.

Крім того, 2 листопада обсяг купівлі населенням безготівкової валюти досяг $137,7 млн, оновивши максимум із початку 2026 року.

Що відбувалося з курсом долара

Попри значні інтервенції Нацбанку, гривня протягом тижня дещо послабилася.

Офіційний курс долара зріс із 45,3526 до 45,4432 грн, тобто приблизно на 9 копійок.

При цьому 4 листопада курс долара встановив історичний максимум — 45,6660 грн.

На готівковому ринку долар також подорожчав:

  • Курс купівлі зріс на 58 копійок — до 45,71 грн.
  • Курс продажу підвищився на 55 копійок — до 46,08 грн.

Таким чином, хоча НБУ дещо зменшив продаж валюти, попит з боку населення залишався високим, а гривня завершила тиждень із незначним послабленням.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+40
Romanenkas17
Romanenkas17
9 листопада 2026, 14:04
#
Ахр-нєть, треба вміти — таку жахливу новину подати як перемогу! Рекордні спалювання валюти для підтримки курсу, нещодавно величезні щотижневі рівні були 1250 мільйонів і це було погано, ці тижні 1818 і 1770 мільйонів — і це добре, чудово знизили)))
+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 листопада 2026, 17:42
#
Приємно… коли рашня вчить солов'їну.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 листопада 2026, 17:47
#
За жовтень ЗВР зросли… аря… зрада кдє, юродиві? Ніхто валюту не палить, її конвертують для використанняв Україні, де єдиним легальним платіжним засобом є ГРИВНЯ. Ніхто би нам ту валюту не давав, якби НБУ її скиртував всю на ЗВР. Але тупе стадо голову не включає, а ботоферма романенкаса і йому подібним користується вашою тупістю. Те саме і з енергетикою, коли кажуть, що електроенергію продають, а люди сидять без світла. Включайте голову… гугліть основи енергетики і фінансової грамотності, тоді вами важче буде маніпулювати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами