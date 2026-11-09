НБУ скоротив продаж доларів на міжбанку на 2,8% — до $1,77 млрд за тиждень

Національний банк України протягом 2−6 листопада 2026 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,77 млрд. Це на $50,6 млн, або 2,8%, менше, ніж тижнем раніше. Про це свідчать дані валютних інтервенцій НБУ .

Національний банк України протягом 2–6 листопада 2026 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,77 млрд.

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Скільки валюти продав Нацбанк

За підсумками тижня обсяг продажу валюти становив $1 767,6 млн проти $1 818,2 млн за попередній тиждень. Операцій із купівлі валюти регулятор не проводив.

Продаж валюти НБУ за останні тижні

Попри невелике скорочення, обсяги валютних інтервенцій залишаються значними та перевищують показники більшості тижнів жовтня.

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Як змінився попит на валюту

За перші чотири дні минулого тижня середньоденне перевищення купівлі валюти юридичними особами над її продажем скоротилося до $228,6 млн проти $234,7 млн тижнем раніше.

Загалом за цей період від'ємне сальдо операцій бізнесу становило $914,5 млн.

Водночас населення активніше купувало валюту. Середньоденне від'ємне сальдо валютообмінних операцій громадян зросло з $86,6 млн до $125,9 млн.

Крім того, 2 листопада обсяг купівлі населенням безготівкової валюти досяг $137,7 млн, оновивши максимум із початку 2026 року.

Що відбувалося з курсом долара

Попри значні інтервенції Нацбанку, гривня протягом тижня дещо послабилася.

Офіційний курс долара зріс із 45,3526 до 45,4432 грн, тобто приблизно на 9 копійок.

При цьому 4 листопада курс долара встановив історичний максимум — 45,6660 грн.

На готівковому ринку долар також подорожчав:

Курс купівлі зріс на 58 копійок — до 45,71 грн.

Курс продажу підвищився на 55 копійок — до 46,08 грн.

Таким чином, хоча НБУ дещо зменшив продаж валюти, попит з боку населення залишався високим, а гривня завершила тиждень із незначним послабленням.