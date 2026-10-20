Топ-5 новин за вівторок: банки готують до продажу, рахунок ФОП закрили через обороти, 20% будинків Києва без резервного тепла
Соціалка в борг: як європейські пенсії можуть зменшити вашу спадщину в Україні
Правила перебування українських мігрантів у Європі та надання їм матеріальної допомоги стають суворішими. Літнім біженцям, які не можуть знайти роботу й не мають європейського трудового стажу, країни перебування дедалі частіше пропонують перейти на національні пенсійні програми базового забезпечення — соціальні пенсії за віком. Однак ця допомога не є повністю безоплатною. На що реально погоджуються одержувачі?
Бронювання не скорочуватимуть до 85% і 60%: у Раді розкрили деталі нової постанови
У фінальній версії постанови Кабміну про зміну правил бронювання військовозобов'язаних не має бути конкретних обмежень у 85% і 60% для окремих категорій підприємств. Про це народний депутат від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.
Державні Сенс Банк та Укргазбанк готують до продажу: інвестбанкір розповів, хто реально може стати їх власником
Потенційний покупець українського банку має пройти кілька рівнів погодження, а у випадку приватизації державних банків відбір буде ще жорсткішим. Реальними претендентами на великі банківські активи в Україні можуть стати насамперед міжнародні банківські групи. Про це розповів Сергій Будкін.
Чи буде тепло взимку в Києві: експерт назвав головну проблему
Близько 20% будинків у Києві досі не мають резервного теплопостачання. Це означає, що в разі пошкодження основних джерел тепла вони залишаться без альтернативного підключення. Найскладніша ситуація, за оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, — на Троєщині, хоча вразливі мікрорайони є майже в усіх районах столиці. Про це він сказав у коментарі УНІАН.
Банк закрив рахунок ФОП через обороти у 4 млн грн: що вирішив Верховний Суд
Банк закрив рахунок ФОП після того, як за неповних п’ять місяців через нього пройшло близько 4 млн грн — у кілька разів більше за заявлений прогноз оборотів. Підприємиця надала договори, накладні та підтвердження сплати податків, однак Верховний Суд підтримав банк: вирішальними стали сукупність ризиків, перекази коштів одному контрагенту та відсутність підтверджень логістики торгівлі.
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