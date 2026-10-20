Топ-5 новин за вівторок: банки готують до продажу, рахунок ФОП закрили через обороти, 20% будинків Києва без резервного тепла

Правила перебування українських мігрантів у Європі та надання їм матеріальної допомоги стають суворішими. Літнім біженцям, які не можуть знайти роботу й не мають європейського трудового стажу, країни перебування дедалі частіше пропонують перейти на національні пенсійні програми базового забезпечення — соціальні пенсії за віком. Однак ця допомога не є повністю безоплатною. На що реально погоджуються одержувачі?

У фінальній версії постанови Кабміну про зміну правил бронювання військовозобов'язаних не має бути конкретних обмежень у 85% і 60% для окремих категорій підприємств. Про це народний депутат від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Потенційний покупець українського банку має пройти кілька рівнів погодження, а у випадку приватизації державних банків відбір буде ще жорсткішим. Реальними претендентами на великі банківські активи в Україні можуть стати насамперед міжнародні банківські групи. Про це розповів Сергій Будкін.

Близько 20% будинків у Києві досі не мають резервного теплопостачання. Це означає, що в разі пошкодження основних джерел тепла вони залишаться без альтернативного підключення. Найскладніша ситуація, за оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, — на Троєщині, хоча вразливі мікрорайони є майже в усіх районах столиці. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Банк закрив рахунок ФОП після того, як за неповних п’ять місяців через нього пройшло близько 4 млн грн — у кілька разів більше за заявлений прогноз оборотів. Підприємиця надала договори, накладні та підтвердження сплати податків, однак Верховний Суд підтримав банк: вирішальними стали сукупність ризиків, перекази коштів одному контрагенту та відсутність підтверджень логістики торгівлі.