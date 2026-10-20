Бронювання не скорочуватимуть до 85% і 60%: у Раді розкрили деталі нової постанови

У фінальній версії постанови Кабміну про зміну правил бронювання військовозобов'язаних не має бути конкретних обмежень у 85% і 60% для окремих категорій підприємств. Про це народний депутат від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Квоти 85% і 60% наразі не є чинними нормами

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, відповідні запевнення члени комітету отримали від представників Мінекономіки.

Постанову ще доопрацьовують

Раніше в оприлюдненому проєкті пропонувалося скоротити максимальний рівень бронювання для оборонних та енергетичних підприємств зі 100% до 85%, а для окремих підприємств тепло- і водопостачання та інших комунальних служб — із 75% до 60%. Остаточний текст постанови при цьому не був оприлюднений і продовжував доопрацьовуватися.

Веніславський наголосив, що тому говорити про затверджене скорочення бронювання до цих рівнів не можна.

Що буде з координаційним органом

Одночасно уряд розглядає створення координаційного органу з питань мобілізації та бронювання.

За словами Веніславського, він матиме дорадчо-консультативні функції і не зможе самостійно визнавати підприємство критично важливим або скасовувати такий статус. Його завданням буде надання рекомендацій органам, які ухвалюють відповідні рішення.

Читайте також: Нові правила бронювання військовозобов'язаних: що змінив уряд

Кількість заброньованих зросла

Нардеп також визнав суттєве збільшення кількості заброньованих працівників протягом останніх місяців. Водночас, на його думку, перед зміною правил потрібно з’ясувати, у яких саме галузях відбулося зростання та наскільки воно було обґрунтованим.

Окремо Веніславський розкритикував порядок підготовки змін, заявивши про недостатні попередні консультації уряду з профільним парламентським комітетом.

Таким чином, квоти 85% і 60% наразі не є чинними нормами, а остаточні правила залежатимуть від фінального тексту постанови Кабміну.