Соціалка в борг: як європейські пенсії можуть зменшити вашу спадщину в Україні

Правила перебування українських мігрантів у Європі та надання їм матеріальної допомоги стають суворішими. Літнім біженцям, які не можуть знайти роботу й не мають європейського трудового стажу, країни перебування дедалі частіше пропонують перейти на національні пенсійні програми базового забезпечення — соціальні пенсії за віком. Однак ця допомога не є повністю безоплатною. На що реально погоджуються одержувачі?

Європейські пенсії за віком мають свої особливості, але громадянам України, які планують подальшу інтеграцію в європейське суспільство, та їхнім спадкоємцям необхідно заздалегідь знати про наслідки своїх рішень.

Франція: найліберальніший «поріг безпеки»

Французька програма SASPA, яка виплачує допомогу ASPA, відому як мінімальна пенсія за віком, наразі є найм’якішою щодо отримувачів і спадкоємців. Вона передбачає виплати близько €1012 на місяць для самотньої людини та встановлює високий поріг захисту спадщини.

Держава вимагатиме повернути пенсійні виплати лише в тому разі, якщо чиста вартість усієї спадщини померлого — активи за вирахуванням боргів — перевищує €108 586,14.

Навіть якщо вартість майна перевищує цей поріг, Франція стягне борг лише із суми перевищення та суворо в межах річного ліміту — максимум €8463,42 за кожен рік отримання допомоги.

Тобто якщо українська квартира або будинок померлого коштує менше ніж приблизно €108 тис., спадкоємці отримають їх повністю, а борг перед Францією буде списано.

Жорсткі програми з низьким порогом: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург

На відміну від Франції, інші популярні серед українців країни встановили критично низькі пороги, після перевищення яких запускається механізм повернення коштів.

Так, у Німеччині допомога за програмою базового забезпечення в літньому віці (Grundsicherung im Alter) становить €563 плюс доплати на оренду житла та страхування. Водночас поріг захисту спадщини має суто символічний розмір — лише €3378.

Тобто якщо після смерті пенсіонера залишилася нерухомість, соціальне відомство Sozialamt вимагатиме від спадкоємців повернути всі кошти, виплачені протягом останніх 10 років життя померлого.

У Швейцарії в межах програми додаткових виплат Ergänzungsleistungen із 2021 року діє правило: якщо чиста вартість спадщини перевищує 40 000 франків (приблизно €42 000), держава стягує всі суми допомоги, виплачені протягом останніх 10 років.

Люксембург у межах програми соціальної реабілітації (REVIS) гарантує захист майна лише в межах приблизно €24 800. Будь-які активи понад цю суму підлягають стягненню на користь бюджету.

Ще суворіший підхід (Mindestsicherung Sozialhilfe) застосовується в Австрії, де в більшості федеральних земель поріг захисту становить від €5000 до €10 000. Водночас влада часто не чекає смерті отримувача, а примусово реєструє заставу на його майно в земельному реєстрі ще за життя.

Спочатку ці закони створювали для місцевих громадян, щоб заохотити їх самостійно накопичувати кошти на старість, а не покладатися на державу, зберігаючи будинки для дітей. Однак ліберальна політика ЄС щодо міграції зробила учасниками таких програм багатьох іноземців, зокрема українців.

Так, у Німеччині на забезпечення німецького Sozialamt офіційно перейшли вже понад 109 000 громадян України. У Бельгії (GRAPA) та Швейцарії частка іноземних отримувачів також стабільно зростає.

Як європейці обходять закон і чому українцям буде складніше

Корінні жителі ЄС роками напрацьовували досвід виведення майна з-під ризику стягнення. Найбільш розповсюдженими є три основні схеми:

Дарування нерухомості дітям (Schenkung): переоформлення будинку на дітей задовго до старості.

Договори довічного утримання та ренти (Viager): зміна власника ще за життя в обмін на догляд або виплати.

Дарування з правом довічного проживання (Usufruit / Nießbrauch): передача дітям «голих стін» зі збереженням за собою права жити в будинку.

Але європейська податкова система намагається перешкоджати подібним хитрощам. Тому в Німеччині та Франції діє «правило 10 років»: якщо майно було подароване, а дарувальник протягом 10 років збіднів і попросив соціальну допомогу, держава через суд скасовує договір дарування.

Усі угоди між родичами перевіряють на фіктивність, а рентні виплати визнають доходом і враховують під час зменшення допомоги.

Українські мігранти, ймовірно, також спробують копіювати ці схеми на батьківщині, наприклад поспіхом переоформлювати квартири в Україні на дітей за договорами дарування. І тут їм можуть допомогти технічні бар'єри, зокрема висока вартість міжнародного стягнення майна в Україні.

Міжнародні судові процеси — дорога та юридично складна процедура. Послуги висококваліфікованих юристів, транскордонні судові процеси й переклади документів часто коштують дорожче за сам борг.

Тому, якщо майно розташоване в прифронтовій зоні або його ринкова вартість мінімальна, європейські органи, найімовірніше, віддадуть перевагу списанню таких боргів як безнадійних.

Крім того, європейська правова система гуманно ставиться до родичів боржника. Якщо отримувач допомоги помирає, а в спільному житлі залишається проживати його чоловік або дружина, держава повністю заморожує стягнення боргу та відкладає його до смерті того, хто залишився живим.

Також спадкоємці не відповідають власними коштами за борги предків. Якщо борг перед бюджетом Німеччини становить €40 000, а успадкована квартира в Україні оцінена в €20 000, держава — у цьому випадку Німеччина — може претендувати максимум на ці €20 000.

А якщо в квартирі або будинку проживають неповнолітні діти померлого чи родичі з інвалідністю, за якими він доглядав, соціальні служби можуть навіть повністю списати борг на підставі положення про надмірну жорстокість (Härtefall).

Попереджений — отже, озброєний: євроінтеграція закриває лазівки

Водночас сподіватися, що «в Європі ніхто не дізнається про мою квартиру в Києві», українським отримувачам європейських соціальних виплат стає дедалі наївніше. Процес цифровізації та обміну даними між ЄС і Україною вийшов на фінішну пряму.

Україна вже повноцінно обмінюється з ЄС інформацією про банківські рахунки. Будь-який рух коштів, наприклад якщо дитина отримує на українську картку гроші від оренди батьківської квартири, одразу стане видимим для податкової служби ЄС, яка передасть дані соціальним службам.

Крім того, у межах інтеграційних угод європейські нотаріуси під час оформлення спадщини отримують офіційний транскордонний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України.

Тому якщо ваша літня мама виїхала від тягот війни до Європи, запевняє вас, що ні в чому не має потреби, отримує хорошу європейську «пенсію» і навіть примудряється надсилати вам невеликі посилки, не поспішайте розслаблятися.

Можливо, саме зараз на її ім'я в Німеччині, Австрії чи Швейцарії накопичується державний борг, який у майбутньому стане серйозною перешкодою під час оформлення спадщини на батьківський будинок. Щоб квартира в Україні несподівано не перейшла в комунальну власність або її не заблокували європейські юристи, необхідно заздалегідь оцінити ринкову вартість активів, розташування майна та умови місцевих соціальних програм.