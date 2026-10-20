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20 жовтня 2026, 19:15

Чи буде тепло взимку в Києві: експерт назвав головну проблему

Близько 20% будинків у Києві досі не мають резервного теплопостачання. Це означає, що в разі пошкодження основних джерел тепла вони залишаться без альтернативного підключення. Найскладніша ситуація, за оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, — на Троєщині, хоча вразливі мікрорайони є майже в усіх районах столиці. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Близько 20% будинків у Києві досі не мають резервного теплопостачання.
Близько 20% будинків Києва не мають резервного теплопостачання. Фото: Pexels
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Близько 20% будинків Києва не мають резервного теплопостачання, тому залишаються в зоні підвищеного ризику взимку. Такі мікрорайони є в різних частинах столиці, зокрема на Троєщині.

За словами експерта, потенційно вразливі райони є не лише на лівому березі, а й у Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Троєщину він назвав одним із найбільш ризикованих місць на мапі Києва.

«Приблизно 20% київських будинків знаходяться ще в ситуації, коли вони не мають резервного теплового живлення. Відповідно, вони в зоні підвищеного ризику. Це мікрорайони, розкидані по всій території Києва. Тут не можна сказати, що це тільки Печерськ… Такі райони є і в Голосіївському, і в Солом'янському районі, і в Шевченківському, і в Дніпровському, і в Деснянському. Троєщина — одне з найбільш ризикованих місць на мапі Києва», — розповів Харченко.

Київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують містян теплом, практично підготували до опалювального сезону. Вони відновили теплову генерацію. Однак ці об'єкти, за словами Харченка, продовжують перебувати під атаками.

У багатьох районах Києва облаштували резервні джерела тепла: вони мають стати альтернативою на випадок ураження основних теплоелектроцентралей і котелень.

Експерт наголосив, що понад 75% київських будинків мають можливість підключитися до резервного теплопостачання. Проте приблизно п’ята частина житла досі не має такого резерву.

Нагадаємо

У Києві розблокували платежі за частиною проєктів підготовки до зими, які раніше призупинили через замороження фінансування. Вони передбачають будівництво резервних джерел тепла, когенераційних станцій і систем живлення для об'єктів водоканалу. Йдеться про проєкти резервного теплопостачання, будівництва когенераційних станцій і забезпечення безперебійного живлення об'єктів водопровідного господарства.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
20 жовтня 2026, 22:45
#
У Миндича в Израиле будет тепло зимой
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