Чи буде тепло взимку в Києві: експерт назвав головну проблему

Близько 20% будинків у Києві досі не мають резервного теплопостачання. Це означає, що в разі пошкодження основних джерел тепла вони залишаться без альтернативного підключення. Найскладніша ситуація, за оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, — на Троєщині, хоча вразливі мікрорайони є майже в усіх районах столиці. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

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Близько 20% будинків Києва не мають резервного теплопостачання, тому залишаються в зоні підвищеного ризику взимку. Такі мікрорайони є в різних частинах столиці, зокрема на Троєщині.

За словами експерта, потенційно вразливі райони є не лише на лівому березі, а й у Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Троєщину він назвав одним із найбільш ризикованих місць на мапі Києва.

«Приблизно 20% київських будинків знаходяться ще в ситуації, коли вони не мають резервного теплового живлення. Відповідно, вони в зоні підвищеного ризику. Це мікрорайони, розкидані по всій території Києва. Тут не можна сказати, що це тільки Печерськ… Такі райони є і в Голосіївському, і в Солом'янському районі, і в Шевченківському, і в Дніпровському, і в Деснянському. Троєщина — одне з найбільш ризикованих місць на мапі Києва», — розповів Харченко.

Київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують містян теплом, практично підготували до опалювального сезону. Вони відновили теплову генерацію. Однак ці об'єкти, за словами Харченка, продовжують перебувати під атаками.

У багатьох районах Києва облаштували резервні джерела тепла: вони мають стати альтернативою на випадок ураження основних теплоелектроцентралей і котелень.

Експерт наголосив, що понад 75% київських будинків мають можливість підключитися до резервного теплопостачання. Проте приблизно п’ята частина житла досі не має такого резерву.

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