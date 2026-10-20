Державні Сенс Банк та Укргазбанк готують до продажу: інвестбанкір розповів, хто реально може стати їх власником

Потенційний покупець українського банку має пройти кілька рівнів погодження, а у випадку приватизації державних банків відбір буде ще жорсткішим. Реальними претендентами на великі банківські активи в Україні можуть стати насамперед міжнародні банківські групи. Про це розповів Сергій Будкін.

Реальними претендентами на великі банківські активи в Україні можуть стати насамперед міжнародні банківські групи

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За його словами, покупцеві банку необхідно отримати погодження Антимонопольного комітету та банківського регулятора. Якщо йдеться про приватизацію державного банку, до процесу також будуть залучені уряд та міжнародні партнери.

«Це дуже ретельний відбір», — зазначив Будкін.

Хто може стати покупцем

На його думку, найбільш реалістичними інвесторами є великі банківські групи, здатні довести регуляторам та іншим сторонам угоди економічну доцільність виходу на український ринок.

Водночас коло потенційних покупців сьогодні обмежене.

Будкін навів досвід пошуку інвестора для Банку Львів. За його словами, під час цього процесу він контактував із великою кількістю європейських та азійських банківських груп, представлених у Європі.

За його оцінкою, значна частина банків Північної та Західної Європи наразі не розглядає суттєвих інвестицій у банківський сектор України. Більший потенційний інтерес можуть мати гравці, для яких Центральна та Східна Європа є стратегічним регіоном.

Європейські банки переглядають географію бізнесу

Будкін зазначив, що зараз у Європі триває масштабна реструктуризація банківського сектору: одні групи концентруються на домашніх ринках, інші, навпаки, посилюють позиції у Центральній та Східній Європі.

Як приклад він навів продаж польського бізнесу Santander австрійському Erste Bank. За його словами, для Erste Центральна та Східна Європа є одним із основних регіонів розвитку.

Присутність у росії може звузити коло покупців

Окремою проблемою для потенційних угод Будкін назвав формальну присутність частини міжнародних банківських груп у рф.

За його словами, деякі з них після початку повномасштабної війни суттєво скоротили бізнес у рф або намагалися його продати, але не завжди можуть завершити вихід через обмеження російської влади.

Тому, за оцінкою Будкіна, Україні доведеться окремо визначитися, як враховувати такий фактор під час відбору інвесторів.

Чому важлива конкуренція

Будкін вважає, що надто жорстке звуження кола допустимих покупців може залишити державу з невеликою кількістю потенційних інвесторів.

Це, за його словами, послабить конкуренцію під час приватизації та може негативно вплинути на ціну продажу державних банків.

«Відсутність конкуренції — це погано в будь-якому разі, і вона не дозволить державі отримати справедливу, а тим паче підвищену ціну», — зазначив він.