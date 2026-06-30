Укрпошта випустила нову марку до до 30‑річчя Конституції України (фото)

До 30 річниці прийняття Конституції України Укрпошта в рамках проєкту «Власна марка» здійснила поштовий випуск «30 років Конституції України». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася у парламенті за участі спікерів Верховної Ради України Руслана Стефанчука та Олександра Мороза, а також генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

У центрі ескізу — число «30» у кольорах державного прапора. Позаду — будівля Верховної Ради, де ухвалили Конституцію незалежної України. Дизайн, запропонований Верховною Радою України, поєднує дві історії: ювілей основного закону та тридцять років української державності.

Поштовий випуск «30 років Конституції України» представлений марковим

аркушем з 16-ти марок і художнім конвертом з маркою і відбитком

спеціального штемпеля.

Де придбати

Придбати новий поштовий випуск можна в онлайн-маркеті Укрпошти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта ввела в обіг поштовий блок «Національний природний парк «Подільські Товтри», присвячений одному з найбільших природоохоронних об'єктів України. Спецпогашення випуску відбулося одночасно у Києві та Кам’янці-Подільському з нагоди 30-річчя парку.