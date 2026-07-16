Схеми з вживаними авто: податкова виявила мільярдні порушення

У 2026 році ДПС вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які ввозять та продають вживані автотранспортні засоби. За їх результатами донараховано 1,2 млрд грн, зменшено від'ємне значення ПДВ майже на 1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Перевірки ДПС

Також за результатами 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафних санкцій складає 55 млн грн. Виявлено 17 випадків ведення господарської діяльності без державної реєстрації. За цими фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення.

За результатами аналізу секторів із ризиком тінізації, ДПС виявила значну кількість юридичних осіб, які у 2025−2026 роках імпортували вживані автомобілі та використовували схеми мінімізації або уникнення сплати податків.

Серед найпоширеніших порушень: