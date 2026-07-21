В Україну масово завозять сири під виглядом гуманітарної допомоги: уряд готує нові правила

Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило про посилення контролю за ввезенням молочної продукції через зловживання статусом гуманітарної допомоги. За даними відомства, окремі компанії оформлюють комерційні партії імпортних сирів як гуманітарні вантажі, щоб не сплачувати мито та ПДВ.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що використання гуманітарної допомоги для ухилення від оподаткування під час війни є неприйнятним, адже це створює нерівні умови для легального бізнесу та завдає збитків державному бюджету.

Чому виникла проблема

За оцінками галузевих асоціацій, нелегальний імпорт уже займає близько 30% українського ринку сирів, а через сірі схеми бюджет щороку недоотримує приблизно 730 млн грн.

Водночас частка імпортних сирів на українському ринку навесні 2026 року перевищила 50%, тоді як наприкінці 2025 року вона становила близько 45%. За цей самий період виробництво сирів в Україні скоротилося на 6%, а імпорт сичужних сирів зріс на 13%.

У міністерстві також звертають увагу, що продукція, ввезена за такими схемами, нерідко не проходить лабораторний контроль та може продаватися без належного маркування українською мовою.

Які зміни готує уряд

Для боротьби зі зловживаннями уряд планує запровадити новий порядок перевірки гуманітарних вантажів. Він передбачатиме можливість відстежувати шлях продукції від моменту перетину кордону до кінцевого отримувача.

Крім цього:

у жовтні втратить чинність постанова № 234 про спрощене маркування харчових продуктів;

контролюючі органи посилять перевірки як на кордоні, так і на оптових складах та ринках;

під час розробки нових механізмів контролю Україна враховуватиме досвід країн Європейського Союзу.

У Мінагрополітики нагадали, що, наприклад, у Польщі незаконне ввезення харчових продуктів контролюють одразу кілька державних служб, а за такі порушення можуть загрожувати великі штрафи або кримінальна відповідальність.

Читайте також: Україну завалять дешевим сиром: як торговельна війна «ЄС-Китай» змінить наш молочний ринок