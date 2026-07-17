Корецький назвав дату рішення щодо нового траншу МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України вже найближчого понеділка, 20 липня. У разі позитивного рішення Рада директорів погодить виділення Києву чергового траншу фінансової допомоги у розмірі $690 млн. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Цю інформацію новий очільник уряду отримав під час своєї дебютної міжнародної телефонної розмови на новій посаді, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.

«Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня», — зазначив Корецький.

Він зауважив, що затвердження перегляду програми дозволить Україні оперативно залучити $690 млн до державного бюджету.

Окрім обговорення поточного траншу, сторони окреслили плани на майбутнє та домовилися про тісну координацію кроків, необхідних для забезпечення стабільного фінансування держбюджету України вже на наступний, 2027 рік.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Сергія Корецького. «За» проголосувало 289 народних депутатів.