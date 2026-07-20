Трамп опинився перед складним вибором щодо Ірану: невизначеність вже впливає на нафтовий ринок

Як повідомляє Bloomberg , Президент США Дональд Трамп поки не повідомив, які подальші кроки планує здійснити у війні з Іраном, хоча протистояння між країнами знову переходить у небезпечну фазу. Після удару Ірану по американській базі в Йорданії, де загинули американські військові, сторони продовжили обмін атаками, фактично зруйнувавши нетривале перемир’я.

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Після повернення до Вашингтона з фіналу чемпіонату світу Трамп заявив, що загиблі військові «боролися, щоб Іран не отримав ядерну зброю». Також президент США заявив, що іранські військові зазнали серйозних втрат.

Водночас він поки не ухвалив рішення про суттєве розширення американської операції.

Вашингтон намагається балансувати між ударами та переговорами

Адміністрація США зараз надсилає неоднозначні сигнали щодо подальшої стратегії. Пентагон продовжує завдавати ударів по цілях в Ірані та працює над забезпеченням проходження танкерів через Ормузьку протоку.

Паралельно до регіону перекидають додаткові літаки-заправники, що може свідчити про підготовку до триваліших військових операцій. Водночас представники Білого дому не виключають дипломатичного сценарію завершення конфлікту.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Вашингтон прагне обмежити можливості Ірану атакувати міжнародну торгівлю та не допустити створення ядерної зброї. За його словами, обсяги перевезень через Перську затоку зараз становлять близько двох третин від рівня до початку бойових дій.

Ризик довгого протистояння

Аналітики попереджають, що ситуація дедалі більше нагадує цикл взаємного посилення тиску, коли кожна нова атака зменшує простір для компромісу.

Майкл О’Генлон із Brookings Institution вважає, що спроби поступово збільшувати тиск на Іран можуть повторити помилки попередніх американських військових кампаній. Водночас республіканець Майкл Маккол виступає за масштабнішу операцію проти іранських ракетних об'єктів, виробництва дронів Shahed та сил, які контролюють Ормузьку протоку.

Для Трампа вибір стає дедалі складнішим: повністю відмовитися від подальшої ескалації означає ризикувати втратою політичного впливу, а розширення операції може призвести до тривалішого конфлікту та нових економічних наслідків.

Ринок стежить за нафтою

Близькосхідна криза вже починає впливати не лише на військові розрахунки США та Ірану, а й на глобальні ринки. Вартість Brent піднялася до $90,75 за барель через побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв з Близького Сходу. Інвестори закладають у ціни ризики для судноплавства в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.

Як раніше писав Мінфін, будь-яке загострення навколо ключових енергетичних маршрутів швидко відображається на вартості нафти, інфляційних очікуваннях та рішеннях центральних банків.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи зможуть сторони повернутися до переговорів, чи конфлікт перейде у тривалу фазу взаємних ударів.

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