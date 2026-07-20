Brent досягла максимуму після ударів на Близькому Сході

Ціни на нафту різко зросли на початку азіатських торгів у понеділок після того, як США та Іран обмінялися серією ударів на вихідних, викликавши побоювання щодо розширення військового конфлікту та нових перебоїв у постачанні нафти на Близькому Сході, пише Investing.

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Як змінилися ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 3% до $90,75 за барель — максимум за п'ять тижнів — станом на 02:51 у понеділок, тоді як ф'ючерси на West Texas Intermediate зросли на 2,5% до $83,85 за барель.

Причина зростання

Ціни на нафту різко зросли після того, як США та Іран обмінялися серією ударів у вихідні. Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що в неділю ввечері завдало нових ударів по Ірану.

Нові удари пролунали після того, як в результаті іранських атак на американську базу в Йорданії загинули як мінімум двоє військовослужбовців США, ще багато людей отримали поранення.

Американські військові завдавали ударів по ширшому колу цілей в Ірані, тоді як Іран у свою чергу посилив атаки на сусідні країни Перської затоки.

Бойові дії, як і раніше, зосереджені навколо контролю над Ормузькою протокою: CENTCOM заявило, що останні удари були спрямовані на послідовне придушення іранських військових можливостей, що використовуються для атак на судна в Ормузькій протоці.

Бойові дії, що відновилися, є найбільш гострим загостренням американо-іранських відносин з моменту укладання квітневого перемир'я, а мирні переговори між двома сторонами, судячи з усього, повністю зайшли в глухий кут.

Судноплавство через Ормузьку протоку, як і раніше, значною мірою порушено і залишається на рівні, що становить лише частку від довоєнних показників, що тримає ринки в напрузі через загрозу нових перебоїв у постачанні нафти і закладається у вигляді підвищеної премії за ризик у вартість сировини.