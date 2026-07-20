LG встановлює рекламний софт без дозволу та записує розмови у вашому домі

LG потрапила під потужну хвилю критики одразу з двох боків: монітори компанії самостійно встановлюють небажане програмне забезпечення на комп'ютери, а нові умови використання смарт-телевізорів перекладають на власника відповідальність за запис голосів гостей. Про це повідомив сайт T echradar .

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Як з'ясували дослідники Gamers Nexus, деякі ігрові монітори LG при підключенні до комп'ютера автоматично встановлюють не лише фірмовий LG Monitor App Installer, а й McAfee Scam Detector без жодного запиту дозволу. При цьому власний застосунок LG вимагає повного доступу до системних ресурсів, що потенційно включає всю онлайн-активність, логіни, геолокацію та дані про залізо. McAfee ж має давню репутацію bloatware, тобто небажаного софту, який виробники встановлюють на пристрої в рамках комерційних угод.

Реакція в мережі була передбачуваною. «Хто це вигадав — той повний ідіот», — один із найцитованіших коментарів на Reddit.

Смарт-телевізор слухає розмови — і це виключно ваша проблема

З телевізорами ситуація інша, але не менш тривожна. У нових умовах використання LG з'явився пункт 6(d) про голосове розпізнавання та конфіденційність. Він зобов'язує власника телевізора самостійно отримати згоду від усіх людей, чиї голоси можуть бути захоплені пристроєм, та повідомити членів сім'ї та гостей про те, що їх можуть записувати «відповідно до чинного законодавства про прослуховування».

Формально це стосується ситуацій, коли ввімкнені голосові функції на базі ШІ. Але формулювання досить широке, щоб охоплювати й інші сценарії — і саме це лякає користувачів.

Технічно є три виходи: вимкнути всі мікрофонні функції, не оновлювати прошивку (але тоді без патчів безпеки) або взагалі відключити телевізор від інтернету. Жоден варіант не виглядає привабливо.

LG поки не прокоментувала ситуацію. Але в контексті того, що компанія робить з моніторами, і загальної тенденції великих технологічних компаній брати більше, ніж їм дозволяють, довіра користувачів до виробника тане досить швидко.

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