Гра на пониження: інвестори заробили $4 млрд на падінні акцій SpaceX

Лише за місяць після історичного виходу SpaceX на біржу інвестори, які зробили ставку на падіння акцій компанії, заробили близько $4 млрд паперового прибутку. За даними аналітичної компанії S3 Partners, шорт-селлери вчасно скористалися обвалом вартості переоціненого, на їхню думку, технологічного гіганта Ілона Маска. Про це повідомляє Financial Times.

Як працює стратегія

Масований заробіток став можливим через стрімке піке акцій SpaceX. Усього за кілька тижнів їхня ціна впала на 40% від свого червневого піку ($225) і пробила психологічну позначку лістингу в $135, опустившись до історичного мінімуму — $123,99 за акцію.

Трейдери діяли за класичною схемою коротких продажів:

Позичали акції компанії на піку вартості та миттєво продавали їх на ринку.

Після обвалу котирувань вони викуповують ці ж папери за значно нижчою ціною, повертають борг, а різницю забирають собі.

Наразі масштаби цієї гри проти SpaceX досягли рекордних обсягів: майже 30% із 640 мільйонів доступних для торгівлі акцій компанії залучені в шорт-угодах. Тільки за останні 10 днів цей показник зріс на 10 відсоткових пунктів, оскільки інвестори поспішають заробити на подальшому падінні.

«Ентузіазм інвесторів щодо SpaceX, схоже, охолонув. Акції та облігації компанії раптово почали закладати у свою вартість значно вищі ризики», — зазначає Дек Мулларкі, керуючий директор SLC Management.

Ситуацію ускладнює те, що вже наступного місяця закінчується термін дії обмежень на продаж акцій (lock-up period) для інвесторів, які зайшли в компанію до IPO. На ринок може викинути ще близько 900 мільйонів акцій. Трейдери побоюються, що попит просто не впорається з такою масою паперів, тому поспішають виводити гроші вже зараз.

«З виходом такої кількості акцій у серпні, SpaceX може оголосити, що вони підкорили Місяць і знайшли там золото, але на ринку все одно не знайдеться стільки грошей, щоб викупити ці акції», — прокоментував директор з інвестицій одного з північноамериканських хедж-фондів, який на початку липня заробив $20 млн на шортах SpaceX.

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Борговий ринок б'є на сполох

Проблеми SpaceX не обмежуються акціями — інвестори активно позбуваються і нових боргових зобов'язань компанії. Наприкінці червня, одразу після отримання інвестиційного кредитного рейтингу, компанія провела гігантське розміщення облігацій на $25 млрд.

Проте зараз прибутковість за цими бондами торгується на рівнях, близьких до позичальників із «сміттєвим» рейтингом. Зокрема, прибутковість 30-річних облігацій SpaceX підскочила до 7,4% (порівняно з 6,7% три тижні тому), що обвалило ринкову ціну самих паперів до 91% від номіналу.

Яскравим свідченням падіння довіри став запуск ринку кредитних дефолтних свопів (CDS) на борги SpaceX. За даними Bloomberg, вартість страхування від дефолту за облігаціями компанії на суму $10 млн зросла зі $110 000 наприкінці червня до $158 000 на рік.

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Бульбашка лопнула?

Як писав «Мінфін», стрімке зростання акцій SpaceX розділило експертне середовище на два протилежні табори. Відомий інвестор та засновник інвестиційної компанії Baron Capital Рональд Барон прогнозує компанії космічне майбутнє.

«На мою думку, вартість SpaceX у найближчі 10−15 років сягне $10 трлн, $20 трлн чи навіть $30 трлн. І цілком можливо, що я суттєво занижую цей прогноз», — написав він на своїй сторінці в Х.

З іншого боку, аналітики Morningstar вважають поточну оцінку SpaceX класичним проявом ринкової бульбашки. Вони встановили цільову ціну акцій на рівні всього $63. На переконання експертів, теперішній злет викликаний штучним дефіцитом — відносно малим обсягом акцій, який компанія виділила для вільного обігу під час IPO, а також медійним хайпом та підтримкою провідних світових інвестиційних банків.