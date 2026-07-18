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18 липня 2026, 13:16

Нафтогаз завершив реструктуризацію євробондів та назвав обсяг боргу

Група «Нафтогаз» виплатила відсотки та винагороду за реструктуризацію своїх єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про два випуски: на 600 млн євро із початковим погашенням у липні 2026 року та на 500 млн доларів із погашенням у листопаді 2028 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на біржове повідомлення компанії.

Нафтогаз завершив реструктуризацію євробондів та назвав обсяг боргу

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Нові суми боргів

З урахуванням капіталізації частини відсотків, фінальна непогашена сума тіла кредитів змінилася:

  • Євробонди-2032 (у євро): новий обсяг становить 704,48 млн євро (80% нарахованих відсотків виплачено готівкою, 20% капіталізовано).
  • Євробонди-2033 (у доларах): сума зросла до $592,33 млн (100% нарахованих відсотків капіталізовано).

Реакція ринку

Ринки позитивно відреагували на завершення реструктуризації.

За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються по 89,9% від номіналу порівняно із 83,1% на початку червня до оголошення домовленості про реструктуризацію із ad hoc комітетом, тоді як єврооблігації-2028 на Франкфуртській біріжі - відповідно по 87% від номіналу порівняно із 79,9% на початку червня.

Як повідомлялося, згідно із умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік капіталізовані.

Плата за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 — 0,5%, ad hoc комітету, який представляв власників приблизно 40% облігацій, — ще 0,25%.

Кворум на зборах по євробондам-2026 склав 97,02% від усіх облігацій, голосів у підтримку було подано 99,43%. Для євробондів-2028 ці показники склали відповідно 94,67% та 99,7%.

Як Нафтогаз віддаватиме борги

Нові євробонди-2032 в євро запропоновано поступово погашати за таким графіком: 6% (41,678 млн євро) — 15 січня 2027 року, 7,5% (52,098 млн євро) — 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 в доларах графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Купонна ставка як євробондів-2026, яка складала 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, піднята до 8,95% річних.

В той же час у перші три купонні виплати Нафтогаз зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити всі купони грошима.

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Поступки та заборони

Згідно із пропозицією ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. В той же час зроблені поступки для можливості Нафтогазу залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Також серед нових умов заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, щоправда за винятком випадків, коли компанія зобов'язана це зробити згідно з чинним законодавством України.

Окрім того, Нафтогаз до погашення євробондів повинен мати рейтинг у будь-який час щонайменше одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість направляти на виплату євробондів гроші, присуджені за арбітражним рішенням у спорі проти рф.

Фінансовим консультантом для сприяння взаємодії з власниками облігацій та формулювання пропозиції НАК обрав Rothschild & Co.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Група «Нафтогаз» 14 липня 2026 року реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
18 липня 2026, 14:06
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Короче кажучи — просрочили виплати по кредитам закордонним хазяям, за це оплатили 2% штрафу одноразово, підняття відсоткової ставка, жорсткіші умови, борг збільшився. Все інше гарні слова — «капіталізація, реструктуризація» ((
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