Нафтогаз отримав нового очільника: що про нього відомо

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила нового виконувача обов'язків голови правління компанії. Ним став Сергій Федоренко, який до цього обіймав посаду комерційного директора Групи. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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Кадрова ротація пов'язана з тим, що попередній очільник Нафтогазу Сергій Корецький, який керував компанією з 14 травня 2025 року, призначений прем'єр-міністром України.

Головні завдання для нового керівника

Перед новим очільником наглядова рада поставила низку завдань для забезпечення енергетичної безпеки країни:

Збереження високих темпів підготовки до зими та накопичення достатніх обсягів газу в підземних сховищах.

Відновлення та забезпечення стабільної роботи нафтогазових об'єктів в умовах постійних російських обстрілів.

Продовження реалізації стратегічних угод щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу, а також залучення фінансування для купівлі обладнання.

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Що відомо про Федоренка?

Новий в.о. голови правління є досвідченим управлінцем із понад 10-річним стажем у нафтогазовому секторі країни.

У різний час Федоренко очолював ТОВ «Нафтогаз Oil Trading», працював директором з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» та комерційним директором ПАТ «Укрнафта».

Із липня 2025 року він увійшов до складу правління НАК «Нафтогаз України» як комерційний директор.

Федоренко має диплом магістра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ступінь MBA Київської школи економіки (KSE).