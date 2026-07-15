Кредитори підтримали реструктуризацію боргу Нафтогазу: що зміниться

Група Нафтогаз у вівторок, 14 липня, реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро . Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії, йдеться на сайті компанії.

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Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc.

Домовленості було досягнуто у два етапи: спочатку — зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а згодом — у межах процедури отримання згоди (consent solicitation), що охопила всіх власників облігацій без винятку.

У результаті строк погашення облігацій в євро продовжено до 2032 року, а доларових облігацій — до 2033 року.

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«Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону», — зазначив голова правління Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

Реструктуризація, пояснили в компанії, є одним із ключових кроків у забезпеченні фінансової стабільності Групи Нафтогаз на тлі повномасштабної війни та системних атак на енергетичну інфраструктуру України.

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«Компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою і споживачами й готується до проходження чергового опалювального сезону», — запевнили у Нафтогазі.