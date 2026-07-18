Apple обігнала Nvidia і знову стала найдорожчою компанією світу

У п'ятницю, 17 липня, Apple випередила Nvidia, повернувши собі статус найдорожчої компанії світу. Ця ротація лідерів серед технологічних гігантів свідчить про те, що інвестори переоцінюють перспективи ринку штучного інтелекту, повідомляє Reutes.

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Зростання капіталізації

За підсумками торгів ринкова капіталізація Apple становила $4,88 трлн, оскільки її акції майже не змінилися в ціні. Водночас капіталізація Nvidia після падіння акцій на 3,5% скоротилася приблизно до $4,86 трлн.

Ці зміни в рейтингу демонструють, що інвестори починають дивитися ширше, виходячи за межі очевидних бенефіціарів ШІ-буму, таких як Nvidia, яка утримувала лідерство майже рік. Apple повернулася на першу сходинку вперше з квітня минулого року.

«Apple тривалий час вважали аутсайдером у ШІ-гонці, оскільки вона не інвестувала значних коштів у розробку моделей. Проте зараз настрої змінилися. Apple менш залежна від високої капіталомісткості (capex) і має кращі позиції для монетизації ШІ через свої сервіси, прив'язку користувачів до екосистеми та оновлення заліза. Переоцінка акцій відображає впевненість у стабільності прибутків, а не спекулятивні очікування від ШІ», — зазначає Тоні Медоуз, керівник інвестиційного відділу компанії BRI Wealth Management.

Для Apple, яку раніше часто дорікали за відставання у сфері штучного інтелекту, це досягнення підтверджує успішність її зусиль із закріплення серед лідерів сектору. Крім того, цей успіх може суттєво вплинути на те, як оцінюватимуть фінальні місяці керівництва гендиректора Тіма Кука, який у вересні готується передати свої повноваження Джону Тернусу.

Минулого місяця компанія представила довгоочікуване оновлення Siri. Очікується, що модернізований голосовий асистент допоможе Apple скоротити відставання від конкурентів із Big Tech і нових ШІ-стартапів у боротьбі за лідерство на ринку штучного інтелекту.

Деякі аналітики наголошують, що Apple володіє «золотою жилою» для ШІ у вигляді персональних даних, які зберігаються на кожному iPhone. Ці дані здатні зробити відповіді Siri набагато кориснішими, а самого помічника — функціональнішим. Головний виклик полягає в тому, що з міркувань приватності ця інформація надійно заблокована всередині операційних систем, і компанії доведеться знайти спосіб монетизувати її без порушення безпеки.

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Витрати на ШІ визначають нових фаворитів

У жовтні Nvidia стала першою компанією у світі, яка перетнула позначку ринкової вартості в $5 трлн, досягнувши унікального результату, недосяжного для конкурентів.

Те, що Apple знову вийшла вперед, не обов'язково означає тривалу зміну лідерства. Виробник чипів залишається ключовим бенефіціаром глобальних витрат на ШІ, а його графічні процесори забезпечують роботу більшої частини індустрії генеративного штучного інтелекту. У разі зміни ринкових настроїв Nvidia цілком може повернути собі перше місце.

До того ж сама Apple зараз перебуває у хиткому становищі: компанія підвищила ціни на свої продукти, щоб компенсувати зростання витрат, а така стратегія може вдарити по попиту.

«Я не бачу суттєвої різниці між ними. Nvidia, ймовірно, залишатиметься ключовим гравцем у всьому, що відбуватиметься на ринку надалі», — вважає Бенджамін Голл, віцепрезидент з альфа-досліджень Segal Marco Advisors.

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Інші компанії

Тим часом ШІ-оптимізм поширився на інші сегменти напівпровідникової індустрії. Найбільшими переможцями цього року стали виробники чіпів пам'яті, зокрема Micron, чия ринкова вартість у травні перевищила $1 трлн, оскільки інвестори усвідомили важливість елементів пам'яті в ШІ-інфраструктурі.

Південнокорейська компанія SK Hynix на початку цього місяця також вийшла на Nasdaq, додавши ще одного сильного гравця в боротьбу за увагу інвесторів.

За словами Голла, поява нових учасників ринку може змістити фокус інвесторів із суто акцій «Чудової сімки» на ширше коло компаній.

Слід зазначити, що у липні стрімке ралі технологічного сектору зіткнулося з турбулентністю, коли інвестори почали переоцінювати життєздатність ШІ-ринку. Через це напівпровідниковий індекс Philadelphia SE Semiconductor впав майже на 19% від своїх історичних максимумів. Проте, попри таке стрімке падіння, з початку року цей індекс продемонстрував кращу динаміку, ніж акції самої Nvidia.