Національний банк протягом тижня, з 13 по 17 липня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 074,31 млн. Це на $203,09 млн більше ніж минулого тижня — $871,22 млн. Про це свідчать дані НБУ.
18 липня 2026, 9:01
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 млрд
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Відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність дефіциту іноземної валюти. Наразі цей розрив між попитом та пропозицією компенсується шляхом використання міжнародних резервів.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $1,05 млн;
- продав $25 794,34 млн.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51,3 млрд. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Джерело: Мінфін
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