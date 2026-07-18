НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 млрд

Національний банк протягом тижня, з 13 по 17 липня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 074,31 млн. Це на $203,09 млн більше ніж минулого тижня — $871,22 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність дефіциту іноземної валюти. Наразі цей розрив між попитом та пропозицією компенсується шляхом використання міжнародних резервів.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $1,05 млн;

продав $25 794,34 млн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51,3 млрд. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.