Як нові заяви Дональда Трампа вплинуть на курс гривні на вихідних

Минулого тижня світові фінансові ринки знову опинилися під тиском геополітики. Загострення конфлікту між США та Іраном, стрибок цін на нафту та суперечливі заяви Дональда Трампа миттєво вплинули на валютний ринок. Як це відбилося на курсі долара та євро в Україні і чого очікувати від обмінних пунктів найближчими вихідними, з’ясовував «Мінфін».

Цей тиждень для міжнародних ринків минув у суцільному стресі. Нове загострення ситуації на Близькому Сході, постійні взаємні військові удари США та Ірану, а також значне збільшення ризиків для проходження суден в Ормузькій протоці негайно позначилися на котируваннях нафти, поведінці пари євро/долар, а також на настроях провідних гравців. Це вже саме по собі спровокувало чергову хвилю паніки на фондових і валютних біржах.

Але Дональд Трамп додав до цього ще «вишеньку на торті», коли спочатку оголосив про завершення перемир’я з Іраном і введення збору в розмірі 20% на вантажі, що проходять через Ормузьку протоку, щоб, за його словами, компенсувати Сполученим Штатам витрати на забезпечення безпеки судноплавства. У цьому випадку перевезення нафти через Ормузьку протоку подорожчало б для Європи на додаткові $16-$17 за барель на стандартному танкері.

Але потім, після чергової паніки на сировинних ринках, Трамп переграв і заявив, що замінив можливу 20%-ву плату за прохід через Ормуз на гіпотетичні інвестиційні угоди з кількома країнами Близького Сходу.

Далі американський президент, мабуть, вирішив, що напруга ще недостатня, і виступив із звинуваченнями Китаю у втручанні у вибори в США. І це знову шокувало інвесторів, оскільки подібні заяви зараз призведуть до нового витка протистояння між США та КНР. А отже — це загрожує новою порцією геополітичних ризиків.

У підсумку, учасники всіх сегментів економіки повністю дезорієнтовані, а нафтовий ринок утримує ціни на нафту BRENT у межах $84−87 за барель через побоювання можливих нових викликів з боку керівництва США.

Графік вартості нафти марки BRENT

Дорога нафта, та ще й у поєднанні з уже найближчим засіданням ЄЦБ щодо процентних ставок на тлі досить високого рівня інфляції в Єврозоні — суттєво вплинули на поведінку пари євро/долар на світовому ринку, де до цього багато хто сподівався на рівень у межах близько 1,13 долара за євро, а тепер не впевнені навіть у тому, що курс не почне швидко зростати до 1,15−1,16.

Графік пари євро/долар

А всі коливання пари євро/долар негайно відбивалися й на курсі євро щодо гривні. Нацбанк за допомогою періодичних інтервенцій намагався максимально згладжувати на внутрішньому ринку всі наслідки міжнародних ралі, і це йому значною мірою вдалося. Прямо — щодо долара та опосередковано, але лише частково, щодо євро.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

У підсумку, якщо брати лише дані початку торгів у понеділок, 13 липня, та п’ятничні котирування на закритті сесії 17 липня, то за період з 13 по 17 липня долар на міжбанку в Україні подорожчав при продажу на 18 копійок — з 44,49/44,52 до 44,67/ 44,70 гривень. А євро на міжбанківському ринку при продажу за цей період подорожчав майже на 37 копійок — зі стартових котирувань 50,73/50,75 до 51,10/51,12 на завершення торгів п’ятниці.

При цьому готівковий ринок вже явно «втомився» від постійних коливань на міжбанківському ринку і намагався залишатися відносно стабільним із більш-менш зрозумілими трендами як щодо готівкового долара, так і щодо євро. Увечері п’ятниці обмінні пункти продавали долар у межах від 44,70 до 44,95 гривень, а євро — від 51,45 до 51,70 гривень.

Оскільки попит на валюту з боку населення поки що зберігається на досить високому рівні, а ситуація на світовому та українському валютних ринках залишається явно непростою — цими вихідними власникам обмінних пунктів немає жодного сенсу ані знижувати свої ціни продажу долара та євро, ані звужувати спред. Тому вони знову працюватимуть із середнім рівнем спреду щодо долара в межах 20−30 копійок і щодо євро — в межах від 20 до 50 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 18−19 липня

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінних пунктів та в касах банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: викуп від 44,20 до 44,55 гривень та продаж від 44,70 до 44,95 гривень.

А курс готівкового євро 18−19 липня буде в межах: купівля від 50,75 до 51,20 та продаж від 51,40 до 51,75 гривень.

З огляду на значний розкид котирувань євро в різних мережах обмінних пунктів — євро залишиться головним інструментом для спекуляцій цими вихідними. Але навіть з урахуванням усіх нових геополітичних викликів швидке повернення готівкового євро до рівня 52 гривні та вище — поки що явно не є сценарієм на найближчі дні.

Крім того, з огляду на специфіку військової ситуації та відмінності готівкового ринку в прифронтових регіонах і у відносному тилу — у багатьох регіонах котирування купівлі/продажу долара та євро можуть відрізнятися від зазначених мною вище ще в межах плюс-мінус 3−5 копійок за долар і до плюс-мінус 5−7 копійок за готівковий євро.