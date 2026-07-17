Кабінет Міністрів України за погодженням із президентом Володимиром Зеленським призначив керівників двох відомств. Тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони став Євгеній Хмара, а в.о. міністра закордонних справ — Андрій Сибіга. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Кабмін призначив Хмару й Сибігу в.о. міністрів та реорганізував міністерства
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«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», — наголосив очільник уряду.
Реорганізація міністерств
Окрім кадрових рішень, Кабмін запустив процес реструктуризації урядових відомств відповідно до раніше ухвалених рішень Верховної Ради. Структуру міністерств переформатували наступним чином:
- Відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагрополітики).
- Створено Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.
- Крім того, уряд розмежував сфери економіки й довкілля та відновлення, а також розділив напрямки інфраструктури й транспорту.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України, генерал-майора Євгенія Хмару, виконувачем обов'язків міністра оборони.
16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Сергія Корецького. «За» проголосувало 289 народних депутатів.
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