Кабмін призначив Хмару й Сибігу в.о. міністрів та реорганізував міністерства

Кабінет Міністрів України за погодженням із президентом Володимиром Зеленським призначив керівників двох відомств. Тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони став Євгеній Хмара, а в.о. міністра закордонних справ — Андрій Сибіга. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.