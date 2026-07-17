Іноземні IT-гіганти перерахували до бюджету України майже 9 млрд грн ПДВ

За перше півріччя 2026 року іноземні IT-гіганти поповнили бюджет України на 8,9 млрд грн завдяки так званому «податку на Google». Про це повідомляє Державна податкова служба.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

У валютному вимірі це 82,4 млн євро та 106,7 млн доларів. Динаміка свідчить про стабільне зростання: порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 5,9 млн євро та 21 млн доларів.

На сьогодні в реєстрі платників цього податку зареєстровано 157 компаній-нерезидентів, причому лише за цей рік їхня кількість зросла на 16 нових учасників. Лідерами за обсягами відрахувань залишаються технологічні корпорації та медіа-сервіси Google, Apple, Meta, Valve, Etsy та Netflix. У 2026 році платниками ПДВ зареєструвалися ще 16 нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам в Україні.

Оподаткування електронних послуг нерезидентів урівнює правила гри для всіх учасників цифрового ринку. Раніше іноземні платформи працювали в Україні без сплати ПДВ, що ставило місцеві компанії у невигідне становище. Тепер же податкові зобов’язання іноземців стали відчутною підтримкою для фінансової системи, яка під час воєнного стану критично потребує надходження грошей.

Ці надходження є частиною ширшої картини наповнення української скарбниці. Нагадаємо, що за пів року компанії, що входять до Реєстру великих платників податків, перерахували до бюджету 579,6 млрд грн. Це становить 48,8% від усіх податкових надходжень країни. Як зазначає в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, великий бізнес залишається основним донором держбюджету.

Читайте також: Кожна п’ята гривня до бюджету: яка галузь сплатила найбільше податків