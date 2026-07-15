Кожна п’ята гривня до бюджету: яка галузь сплатила найбільше податків

За підсумками першого півріччя лідером за обсягом сплачених податків стала переробна промисловість. Це 17,6 % загальної суми сплати до зведеного бюджету — практично кожна 5 гривня. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

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Хто сплатив найбільше

Значну частку також сформували:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 15,9 %;

державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування — 12,0 %;

фінансова та страхова діяльність — 11,5 %.

Ці галузі також продемонстрували найбільше зростання сплати до бюджету порівняно з першим півріччям 2025 року.

У лідерах знову ж таки переробна промисловість, яка збільшила сплату на 33,5 млрд грн (+19,1 %).

Підприємства сфери державного управління й оборони сплатили більше на 21,3 млрд грн (+17,5 %), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — на 18,6 млрд грн (+10,9 %), а постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 18,3 млрд грн (+28,5 %).