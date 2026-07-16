В первые месяцы 2026 года компании, входящие в Реестр крупных налогоплательщиков, перечислили в Сводный бюджет Украины 579,6 миллиарда гривен. Эта сумма составляет 48,8% всех налоговых поступлений страны за этот период. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
Почти половину бюджета за полгода наполнил крупный бизнес: какие налоги принесли больше всего денег
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По сравнению с первым полугодием прошлого года, крупные плательщики увеличили свои отчисления на 40,1 миллиарда гривен (или на 7,4%).
Какие налоги принесли больше денег?
По итогам января — июня 2026 года больше всего выросли поступления от:
- налога на прибыль предприятий — на 19,5 млрд грн (+14,6% к соответствующему показателю в прошлом году);
- налога и сбора на доходы физических лиц — на 13,3 млрд грн (+16%);
- налога на добавленную стоимость — на 9,9 млрд грн (+7,1%);
- акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров — на 8,6 млрд грн (+15,1%);
- рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения — на 7,1 млрд грн (+35,2%).
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Топ-3 отрасли по приросту оплаты
Наибольший прирост уплаты налогов продемонстрировали предприятия следующих отраслей:
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +15,9 млрд грн (+30,9%);
- финансовая и страховая деятельность — +15,1 млрд грн (+13,5%);
- перерабатывающая промышленность — +11,3 млрд грн (+9,5%).
Источник: Минфин
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