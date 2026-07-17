Судновласники уникають маршрутів в Ормузькій протоці через безпорадність США

За інформацією Reuters , cудновласники масово відмовляються від використання маршрутів в Ормузі, що координуються американськими військовими. Причиною стала серія нападів іранських сил на комерційні судна. Цей факт поставив під великий сумнів ефективність заходів безпеки, які мали гарантувати безперебійний експорт енергоносіїв із Перської затоки.

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Ризики для безпеки мореплавства та майбутнє енергоекспорту

Ситуація в Ормузькій протоці, яка є ключовою артерією для світових постачань нафти та газу, критично загострилася після 7 липня. Попри спроби Вашингтона організувати безпечні проходи для танкерів за допомогою дронів та гелікоптерів, судновласники все частіше обирають зупинку операцій.

Після початку військового конфлікту з Іраном традиційні судноплавні шляхи були заміновані. Це змусило комерційні судна користуватися небезпечними альтернативними маршрутами поблизу узбережжя Ірану або Оману. Унаслідок міжнародні морські безпекові агенції підвищили рівень небезпеки для регіону майже до рівня критичного.

Згідно з аналізом даних Міжнародної морської організації, за останній час з боку Ірану було атаковано кілька великих нафтових танкерів, газовоз та контейнеровоз. У відповідь США відновили морську блокаду іранських портів, що лише посилило ескалацію. Іран наразі погрожує блокуванням протоки Баб-ель-Мандеб за допомогою своїх союзників-хуситів, що безумовно створить додатковий фронт, адже це ще одна життєво важлива транспортна артерія.

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Головні чинники відмови від американської схеми проходу:

Військові США визнають, що не можуть забезпечити моніторинг загроз у режимі реального часу, що робить координацію проходів формальною. Спеціалізовані охоронні компанії, такі як грецька Diaplous, офіційно радять судновласникам призупинити рейси через відсутність «прийнятного рівня безпеки». Різниця в офіційних заявах Білого дому, який наполягає на тому, що протока «відкрита», та реальним станом справ, де судна стають мішенями, викликає тривогу у морських операторів.

Багато компаній наразі воліють чекати або шукати шляхи обходу, навіть ціною великих збитків від простою суден. Бізнес остаточно перконався, що ініціатива США не здатна компенсувати військові ризики. Подальша дестабілізація регіону створює ризик для глобальних цін на енергоносії, оскільки близько дев'яти великих газовозів вже застрягли всередині зони конфлікту, не маючи можливості безпечно вийти з протоки.

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