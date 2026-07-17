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17 липня 2026, 8:03

Паркування на місцях для осіб з інвалідністю: як зміняться покарання для водіїв

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 15403, який має посилити відповідальність для водіїв, що займають місця для осіб з інвалідністю без законних підстав. Документ передбачає фіксацію суми штрафів та запровадження серйозних санкцій за використання фальшивих позначок на склі авто.

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 15403, який має посилити відповідальність для водіїв, що займають місця для осіб з інвалідністю без законних підстав.

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Фіксований штраф за порушення паркування

Українські водії, які нехтують правами осіб з інвалідністю на паркування, невдовзі можуть зіткнутися з суворішими санкціями. На сьогодні чинне законодавство передбачає розмиту систему штрафів — від 1 020 до 1 700 гривень. Така конструкція часто грає на руку порушникам, оскільки поліція або суд мають можливість призначити мінімальне покарання, що не є ефективним стримувальним фактором.

Новий законопроєкт пропонує відмовитися від «вилок» у розмірах штрафів на користь фіксованої суми. Згідно з ініціативою депутатів, порушення правил паркування на спеціалізованих місцях каратиметься штрафом у розмірі 1 700 гривень. Це рішення має усунути юридичну невизначеність та забезпечити невідворотність покарання.

Читайте також: Штрафні бали для водіїв: за що можуть тимчасово забирати права

Під дію нових правил підпадатимуть такі порушення:

  1. Зупинка або паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідного розпізнавального знака.

  2. Створення перешкод для водіїв з інвалідністю, які намагаються скористатися спеціально позначеними місцями для паркування.

Санкції за використання фальшивих позначок

Окремий акцент у законопроєкті зроблено на боротьбі з водіями, які намагаються отримати переваги, маркуючи свій автомобіль наліпкою «Особа з інвалідністю» без жодних правових підстав. Таке явище в українських містах є досить поширеним: порушники сподіваються уникнути відповідальності, вводячи в оману патрульну поліцію.

Для таких випадків законодавці передбачили значне посилення відповідальності.

Основні зміни для порушників:

  1. Встановлення фіксованого штрафу за неправомірне зайняття місць для паркування — 1 700 грн.

  2. Впровадження нового штрафу за використання підроблених розпізнавальних знаків — 5 100 грн.

Автори законопроєкту переконані, що підвищення штрафів допоможе сформувати в суспільстві культуру поваги до прав осіб з інвалідністю.

Читайте також: Які штрафи нам потрібні, щоб припинити масові порушення ПДР

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
17 липня 2026, 8:25
#
Коротка відповідь: ніяк
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