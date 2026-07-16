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16 липня 2026, 10:42

Відстрочки від мобілізації будуть подовжені автоматично у 90% випадків

Якповідомляє Міністерство оборони, в Україні розпочалося чергове оновлення відстрочок від мобілізації. Система перевіряє дані в державних реєстрах і оновлює строки без повторних заяв. Понад 90% чинних відстрочок можуть бути подовжені саме так.

Якповідомляє Міністерство оборони, в Україні розпочалося чергове оновлення відстрочок від мобілізації.

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Важливо розуміти: застосунок Резерв+ не оновлює відстрочки самостійно. Він лише відображає актуальну інформацію з державного реєстру. Сам механізм працює на рівні системи незалежно від того, як людина оформляла відстрочку — онлайн чи через ЦНАП.

Строк відстрочки оновлюється до завершення мобілізації, визначеного Указом Президента, але не довше, ніж зберігається законна підстава.

Хто потрапляє під автоматичне подовження

Система автоматично перевіряє дані для 22 категорій.

Серед них:

  • люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби;

  • батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, батьки дітей з інвалідністю;

  • ті, хто доглядає за тяжкохворими членами сім'ї або особами з інвалідністю;

  • студенти, аспіранти, вчителі та працівники закладів освіти;

  • дружини та чоловіки військовослужбовців, які мають неповнолітню дитину;

  • люди, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

  • звільнені з полону військовослужбовці;

  • ті, хто уклав однорічний контракт на службу у віці 18−25 років.

Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в реєстрах, строк оновиться автоматично. Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, а актуальну дату можна побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

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Чому автоматика може не спрацювати і що робити в цьому випадку

Інколи реєстри не містять усієї потрібної інформації.

Найчастіше це стосується:

  • тих, чиї батьки мають інвалідність I чи II групи;

  • тих, хто доглядає за тяжкохворим членом сім'ї;

  • батьків трьох і більше дітей;

  • батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

Відсутність автоматичного продовження не означає втрати права на відстрочку. Найчастіше достатньо оновити дані в реєстрах. Важливо, щоб відомості про сім'ю були правильно внесені до реєстру актів цивільного стану, дані про інвалідність підтверджені в Пенсійному фонді або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, а ПІБ, дата народження і податковий номер збігалися скрізь.

Для батьків трьох і більше дітей критично важлива відсутність заборгованості з аліментів, або щоб вона не перевищувала суму виплат за три місяці.

Якщо автоматичне продовження все одно не відбулося, документи подають до будь-якого ЦНАП. До ТЦК та СП заяви більше не подаються.

Чи можна зараз оформити відстрочку?

Оформити нову відстрочку онлайн у Резерв+ зараз можуть 11 категорій громадян:

  • люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби;

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років і повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

  • ті, хто має чоловіка, дружину або батьків з інвалідністю I чи II групи;

  • дружини та чоловіки військовослужбовців із дитиною;

  • батьки трьох і більше дітей та одинокі батьки;

  • студенти, аспіранти та працівники закладів вищої освіти.

Перелік категорій, яким доступне онлайн-оформлення, продовжуватиме розширюватися.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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