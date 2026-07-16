Президент вніс до Ради кандидатуру Корецького на посаду прем'єр-міністра

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

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«Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — написав Стефанчук.

Хто такий Корецький

Сергій Кореецький менеджер у нафтогазовій галузі. З квітня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України», а до цього керував ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта». Раніше понад 20 років працював у групі компаній «Континіум», зокрема очолював мережу автозаправних комплексів WOG.

Нагадаємо

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що автоматично означало відставку всього Кабінету міністрів.

15 липня Корецький взяв участь у засіданні фракції Слуга народу. Серед пріоритетів роботи уряду Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури.