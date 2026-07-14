Прем'єрка Юлія Свириденко подала у відставку

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в Facebook .

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Відставка Свириденко

«До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко», — написав він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне це питання найближчим часом.

Він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно тяжкий для держави час.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження влади, яке торкнеться як Кабінету Міністрів, так і правоохоронних органів. У межах нової політичної стратегії Україна переходить до формату, де кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок закріплюється за окремим фахівцем із великим досвідом.

Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомила, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра наразі: Корецький, Шмигаль, Федоров та мери кількох обласних центрів.

Президент Володимир Зеленський вже провів консультації з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та мером Харкова Ігорем Тереховим.