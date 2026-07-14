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14 липня 2026, 8:00

Прем'єрка Юлія Свириденко подала у відставку

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в Facebook.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.
Фото: Юлія Свириденко

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Відставка Свириденко

«До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко», — написав він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне це питання найближчим часом.

Він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно тяжкий для держави час.

Читайте також: В Україні оголошено повне переформатування влади: Юлія Свириденко йде у відставку (оновлено)

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження влади, яке торкнеться як Кабінету Міністрів, так і правоохоронних органів. У межах нової політичної стратегії Україна переходить до формату, де кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок закріплюється за окремим фахівцем із великим досвідом.

Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомила, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра наразі: Корецький, Шмигаль, Федоров та мери кількох обласних центрів.

Президент Володимир Зеленський вже провів консультації з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+26
TAN72
TAN72
14 липня 2026, 8:16
#
Какая трагедия, найдёт теплое место 😂
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
14 липня 2026, 8:53
#
Послицей (или послиней, как там теперь правильно — не разберешь) в США, это уже известно. Тихо, спокойно, престижно. ИМХО, намного лучше чем быть премьером. Можно только порадоваться за Юлию.
+
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
14 липня 2026, 9:43
#
Підготовка до зими в черговий раз пішла по махнаткє…

купуйте дрова, спиртові і парафінові обігрівачі, павербанки і генератори…
+
0
BigBend
BigBend
14 липня 2026, 9:59
#
Чергова жінка в українській політиці. Цілком очікуваний результат (ніякий).
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