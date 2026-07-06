JPMorgan різко знизив прогноз ціни золота на кінець 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 липня 2026, 8:43

JPMorgan різко знизив прогноз ціни золота на кінець 2026 року

JPMorgan переглянув прогноз щодо ціни золота, знизивши очікування на кінець 2026 року з $6000 до $4500 за унцію. Про це пише Reuters.

JPMorgan переглянув прогноз щодо ціни золота, знизивши очікування на кінець 2026 року з $6000 до $4500 за унцію.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У банку пояснили зміну прогнозу слабшим, ніж очікувалося, попитом з боку ключових покупців, а також ризиком того, що Федеральна резервна система США може раніше перейти до підвищення процентних ставок.

Ще у червні JPMorgan очікував, що до кінця року золото може подорожчати до $6000 за унцію. Тепер базовий прогноз банку передбачає ціну близько $4300 за унцію у третьому кварталі та $4500 — у четвертому.

Чому JPMorgan переглянув прогноз

Аналітики JPMorgan зазначають, що головною причиною більш обережного прогнозу став нижчий попит на золото, ніж очікувалося раніше.

Водночас у банку наголошують, що ризики для нового прогнозу залишаються переважно негативними. Якщо макроекономічні дані у США виявляться сильнішими за очікування, ФРС може швидше повернутися до підвищення ставок. Для золота це традиційно є стримувальним фактором, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного або купонного доходу.

Попри перегляд короткострокових очікувань, JPMorgan зберігає позитивний погляд на золото в довшій перспективі. У банку прогнозують, що у 2027 році метал може продовжити дорожчати завдяки стабільному попиту з боку центральних банків та структурному накопиченню резервів.

Крім того, JPMorgan очікує:

  • середню ціну срібла на рівні $60−65 за унцію;
  • вартість платини — близько $1800 за унцію до кінця 2026 року та $1950 до кінця 2027 року;
  • ціну паладію — близько $1350 за унцію до кінця 2026 року та в середньому $1300 протягом 2027 року.

Читайте також: Ціна срібла падає: що робити інвесторам, якщо вони не встигли його продати «на піку»

Контекст: золото та біткоїн залишаються конкурентами серед захисних активів

Перегляд прогнозу JPMorgan відбувся на тлі дискусії про роль золота та біткоїна як інструментів захисту капіталу.

Європейський центральний банк раніше повідомив, що золото вперше випередило державні облігації США за часткою у світових міжнародних резервах. Це стало важливою зміною у структурі глобальних резервних активів.

Водночас аналітик JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу раніше заявляв, що у довгостроковій перспективі біткоїн має більший потенціал зростання, ніж золото. Він оцінював справедливу вартість першої криптовалюти на рівні до $266 000.

Читайте також: Золото переживає свої найгірші часи за десять років

Натомість засновник Bridgewater Associates Рей Даліо не поділяє такої позиції. Він заявляв, що біткоїн «ніколи не замінить золото». Співзасновник BitMEX Артур Хейс також пояснював відставання біткоїна від дорогоцінного металу дефіцитом глобальної доларової ліквідності.

Нагадаємо

Раніе «Мінфін» писав, що ціни на золото опустилися нижче позначки $4000 за тройську унцію, чого не спостерігалося з листопада минулого року. За даними Financial Times, протягом останнього кварталу метал втратив близько 14% вартості. Це найгірший результат за понад десять років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами