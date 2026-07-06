JPMorgan різко знизив прогноз ціни золота на кінець 2026 року

JPMorgan переглянув прогноз щодо ціни золота, знизивши очікування на кінець 2026 року з $6000 до $4500 за унцію. Про це пише Reuters.

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У банку пояснили зміну прогнозу слабшим, ніж очікувалося, попитом з боку ключових покупців, а також ризиком того, що Федеральна резервна система США може раніше перейти до підвищення процентних ставок.

Ще у червні JPMorgan очікував, що до кінця року золото може подорожчати до $6000 за унцію. Тепер базовий прогноз банку передбачає ціну близько $4300 за унцію у третьому кварталі та $4500 — у четвертому.

Чому JPMorgan переглянув прогноз

Аналітики JPMorgan зазначають, що головною причиною більш обережного прогнозу став нижчий попит на золото, ніж очікувалося раніше.

Водночас у банку наголошують, що ризики для нового прогнозу залишаються переважно негативними. Якщо макроекономічні дані у США виявляться сильнішими за очікування, ФРС може швидше повернутися до підвищення ставок. Для золота це традиційно є стримувальним фактором, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного або купонного доходу.

Попри перегляд короткострокових очікувань, JPMorgan зберігає позитивний погляд на золото в довшій перспективі. У банку прогнозують, що у 2027 році метал може продовжити дорожчати завдяки стабільному попиту з боку центральних банків та структурному накопиченню резервів.

Крім того, JPMorgan очікує:

середню ціну срібла на рівні $60−65 за унцію;

вартість платини — близько $1800 за унцію до кінця 2026 року та $1950 до кінця 2027 року;

ціну паладію — близько $1350 за унцію до кінця 2026 року та в середньому $1300 протягом 2027 року.

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Контекст: золото та біткоїн залишаються конкурентами серед захисних активів

Перегляд прогнозу JPMorgan відбувся на тлі дискусії про роль золота та біткоїна як інструментів захисту капіталу.

Європейський центральний банк раніше повідомив, що золото вперше випередило державні облігації США за часткою у світових міжнародних резервах. Це стало важливою зміною у структурі глобальних резервних активів.

Водночас аналітик JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу раніше заявляв, що у довгостроковій перспективі біткоїн має більший потенціал зростання, ніж золото. Він оцінював справедливу вартість першої криптовалюти на рівні до $266 000.

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Натомість засновник Bridgewater Associates Рей Даліо не поділяє такої позиції. Він заявляв, що біткоїн «ніколи не замінить золото». Співзасновник BitMEX Артур Хейс також пояснював відставання біткоїна від дорогоцінного металу дефіцитом глобальної доларової ліквідності.

Нагадаємо

Раніе «Мінфін» писав, що ціни на золото опустилися нижче позначки $4000 за тройську унцію, чого не спостерігалося з листопада минулого року. За даними Financial Times, протягом останнього кварталу метал втратив близько 14% вартості. Це найгірший результат за понад десять років.