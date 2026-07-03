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3 липня 2026, 11:48

Навколо активів Трампа починається скандал через приховані торгові операції

Нещодавно опублікований 900-сторінковий звіт про фінансовий стан Дональда Трампа став справжньою «інформаційною бомбою». Документ, оприлюднений вчора, розкрив масштаби торгової активності на його брокерських рахунках протягом 2025 року. Замість раніше відомих 1 000 операцій, звіт зафіксував понад 21 000 транзакцій, що викликало хвилю критики з боку етичних інституцій США.

Нещодавно опублікований 900-сторінковий звіт про фінансовий стан Дональда Трампа став справжньою «інформаційною бомбою».

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«Маневри» навколо тарифів: хроніка подій квітня 2025 року

Найбільше питань у аналітиків викликають дії, що збіглися за часом з оголошенням масштабних митних тарифів навесні 2025 року. Згідно з фінансовими звітами, 3 та 4 квітня 2025 року, одразу після перших гучних заяв про впровадження тарифів, рахунки Трампа здійснили сотні угод.

Проте найцікавіше відбулося 8 квітня: у цей день було придбано 327 акцій на загальну суму понад 3,6 мільйона доларів без жодного продажу.

Ці дії виглядають надзвичайно симптоматичними у контексті наступних подій. Вже 9 квітня Трамп опублікував у соцмережах повідомлення: «Це чудовий час купувати», а того ж дня адміністрація призупинила значну частину тарифів. Фондовий ринок миттєво відреагував різким зростанням, що дозволило власникам активів, придбаних напередодні, отримати суттєвий прибуток.

Хоча офіційний Білий дім та представники Трампа наголошують, що він не керує операціями особисто, такий збіг у часі знову підняв питання про дотримання етичних стандартів та потенційний конфлікт інтересів.

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Захист та етичні виклики

В інтерв'ю CNBC Дональд Трамп відкинув звинувачення, заявивши, що не бере участі в управлінні інвестиціями: «Я дозволяю іншим інвестувати мої кошти, я навіть з ними про це не розмовляю», маючи на увазі своїх синів.

За словами його представників, активи перебувають під управлінням професійних фінансових консультантів, а операції здійснюються через дискреційні рахунки, де власник не має прямого впливу на вибір конкретних паперів.

Однак етичні «сторожові собаки» (ethics watchdogs) вказують на системні проблеми:

  • Непрозорість: Більшість із 21 000 угод раніше не були відомі широкому загалу.

  • Порушення термінів: Частину звітів було подано із запізненням, за що Трампу навіть довелося сплатити штраф.

  • Масштаб: Середньодобова сума угод перевищувала 4,2 мільйона доларів, що перетворює його «пасивні інвестиції» на активну трейдингову стратегію.

Окрім скандальних акцій, звіт показав і інші джерела доходу, зокрема більше мільярда доларів від криптоіндустрії та мільйонні надходження від закордонної нерухомості. Про це читайте в нашій статті «Мемкоїни та токени принесли Трампу понад $1,4 млрд».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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malfar
malfar
3 липня 2026, 13:47
#
Брудна інсайдерська торгівля (((
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