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3 липня 2026, 8:35

Грузинський НПЗ Black Sea Petroleum з серпня припиняє переробку російської нафти

Нафтопереробний завод компанії Black Sea Petroleum (BSP), що працює у порту Кулеві, з серпня-вересня 2026 року повністю відмовиться від використання російської нафти. Як повідомляє видання Metronome.ge, завод вже зараз переорієнтовується на постачання сировини з Азербайджану та Казахстану.

Нафтопереробний завод компанії Black Sea Petroleum (BSP), що працює у порту Кулеві, з серпня-вересня 2026 року повністю відмовиться від використання російської нафти.

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У першому півріччі 2026 року обсяг переробки нафти на підприємстві перевищив 650 тис. тонн на добу. Відмова від російського ресурсу є частиною стратегії інтеграції з міжнародними енергетичними ринками та дотримання санкційних обмежень, які Грузія взяла на себе навесні 2026 року.

Модернізація та нові плани BSP

Компанія зараз активно інвестує в модернізацію виробництва, співпрацюючи з американським технологічним гігантом Honeywell. Партнерство передбачає впровадження автоматизованих систем управління та сучасного обладнання, що дозволить підвищити якість продукції.

Виробничі плани підприємства виглядають амбітно:

  • I квартал 2027 року — старт виробництва дорожнього бітуму як для внутрішнього споживання, так і на експорт.

  • II квартал 2027 року — опанування випуску авіаційного палива.

Геополітичний контекст відмови від російської сировини

Позиція Black Sea Petroleum відповідає зобов’язанням грузинської влади, яка ще у березні 2026 року офіційно пообіцяла припинити реекспорт нафти з рф та обмежити доступ танкерів «тіньового флоту» до своїх портів. Ці заходи дозволили терміналу в Кулеві, оператором якого є азербайджанський SOCAR, уникнути потрапляння до 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Проте виконання цих умов перебуває під пильним наглядом Єврокомісії. Ситуація на енергетичних ринках залишається напруженою, а диверсифікація джерел постачання нафти є критичним фактором для стабільності нафтопереробної галузі регіону.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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