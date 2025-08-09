Российская авиапромышленность в упадке: санкции и высокие ставки тормозят производство самолетов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 августа 2025, 14:06 Читати українською

Российская авиапромышленность в упадке: санкции и высокие ставки тормозят производство самолетов

Российские авиастроители столкнулись с серьезными трудностями — в этом году они поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Об этом свидетельствуют данные швейцарского поставщика авиационной информации ch-aviation. Основные причины — западные санкции, перекрывшие доступ к иностранным компонентам, и высокие процентные ставки, сдерживающие инвестиции, сообщает Reuters.

Российские авиастроители столкнулись с серьезными трудностями — в этом году они поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения россии в Украину, санкции Запада отрезали доступ рф к самолетам и запчастям иностранного производства.

Российские авиакомпании, чей флот из более чем 700 самолетов преимущественно состоит из Boeing и Airbus, теперь вынуждены полагаться на сложные, косвенные маршруты импорта для получения критически важных компонентов.

Деградация авиапарка

«Нет компонентной базы, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Чтобы создать все это с нуля, нужны годы, если не десятилетие», — заявил источник в российской авиационной промышленности, пожелав остаться анонимным.

В силу географических масштабов россии как крупнейшей страны мира она критически зависит от коммерческой авиации для внутренних грузовых и пассажирских перевозок через 11 часовых поясов.

Недавние инциденты подчеркивают настоятельную потребность предотвратить дальнейшую деградацию флота. В конце июля разбился Ан-24 советских времен, построенный в 1976 году, что привело к гибели всех 48 человек на борту. Несколькими днями ранее «Аэрофлот» отменил десятки рейсов после кибератаки.

Борьба авиационного сектора за самообеспечение является частью более широкого промышленного спада. В июле объемы промышленного производства в россии сократились быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки, по словам чиновников и представителей бизнеса, привели к сокращению производства автомобилей, банкротствам в угольном секторе, замедлению объемов экспорта металлов и нефтепродуктов, а также срыву планов по строительству самолетов.

«Жесткая монетарная политика быстрее и сильнее сказывается на промышленности», — отметил Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management, предупреждая, что промышленный сектор находится на грани рецессии.

Задержки производства

В 2021 году российский флот пополнился 52 новыми коммерческими самолетами, включая 27 Airbus, 3 Boeing и 22 Sukhoi Superjet, построенные из импортных компонентов.

С тех пор было добавлено всего 13 новых самолетов: 12 Superjet, используемых несколькими российскими авиакомпаниями, и один Ту-214, двухмоторный узкофюзеляжный самолет средней дальности. Ту-214, по данным источников, использует первый вице-премьер Денис Мантуров.

Правительство россии неоднократно пересматривало свои производственные цели. В середине 2024 года целевой показатель поставок на 2024−2025 годы был сокращен со 171 до 21 самолета. В прошлом месяце чиновники заявили, что цели будут пересмотрены снова, ссылаясь на высокие процентные ставки, которые сделали финансирование более дорогим и замедлили производство.

Государственный конгломерат «Ростех», отвечающий за производство Superjet-100, Ту-214, пассажирских самолетов «Ил» и нового самолета «Яковлев МС-21», изо всех сил пытается соблюдать сроки.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в прошлом году заявил, что россия будет производить собственные пассажирские самолеты, но сроки поставок постоянно переносятся.

МС-21, построенный полностью из российских компонентов, оказался намного тяжелее версии, построенной из импортных деталей, что уменьшило дальность полета и топливную эффективность, из-за чего авиакомпании неохотно его внедряют.

Во вторник Чемезов сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что серийное производство самолетов ТС-21, SJ-100 и Ил-114 начнется в 2026 году, что на два года позже, чем было запланировано сначала.

Санкции и цепочки поставок

Несмотря на попытки локализовать производство, россия продолжает полагаться на иностранных поставщиков.

Таможенные данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в 2024 году через посредников в Турции, Китае, Кыргызстане и ОАЭ были импортированы запчасти на сумму не менее $300 000. Среди них были компоненты от французской Safran, американской Honeywell и британской Rolls-Roy. Доказательств нарушения санкций этими компаниями нет.

россия разработала систему параллельного импорта, которая позволяет товарам поступать в страну через третьих лиц без ведома или согласия производителя. Компании Honeywell и Rolls-Royce заявили, что не поставляют оборудование в россию и активно работают над обнаружением и прекращением возможных обходных путей.

«Ни одна другая страна в мире не производит полностью импортозамещенные самолеты», — заявил в прошлом месяце министр промышленности и торговли Антон Алиханов, подчеркивая уникальность и «сверхсложность» задачи, которую пытается решить россия.

Сокращение предложения самолетов при сохранении высокого спроса приводит к росту цен для потребителей. По данным Росстата, цены на билеты стабильно росли в течение 2023 и 2024 годов.

Тем временем Москва вынуждена искать креативные решения, прося авиакомпании из центральноазиатских стран, таких как Казахстан и Узбекистан, выполнять внутренние российские рейсы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами