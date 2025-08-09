Российские авиастроители столкнулись с серьезными трудностями — в этом году они поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Об этом свидетельствуют данные швейцарского поставщика авиационной информации ch-aviation. Основные причины — западные санкции, перекрывшие доступ к иностранным компонентам, и высокие процентные ставки, сдерживающие инвестиции, сообщает Reuters.

С февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения россии в Украину, санкции Запада отрезали доступ рф к самолетам и запчастям иностранного производства.

Российские авиакомпании, чей флот из более чем 700 самолетов преимущественно состоит из Boeing и Airbus, теперь вынуждены полагаться на сложные, косвенные маршруты импорта для получения критически важных компонентов.

Деградация авиапарка

«Нет компонентной базы, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Чтобы создать все это с нуля, нужны годы, если не десятилетие», — заявил источник в российской авиационной промышленности, пожелав остаться анонимным.

В силу географических масштабов россии как крупнейшей страны мира она критически зависит от коммерческой авиации для внутренних грузовых и пассажирских перевозок через 11 часовых поясов.

Недавние инциденты подчеркивают настоятельную потребность предотвратить дальнейшую деградацию флота. В конце июля разбился Ан-24 советских времен, построенный в 1976 году, что привело к гибели всех 48 человек на борту. Несколькими днями ранее «Аэрофлот» отменил десятки рейсов после кибератаки.

Борьба авиационного сектора за самообеспечение является частью более широкого промышленного спада. В июле объемы промышленного производства в россии сократились быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки, по словам чиновников и представителей бизнеса, привели к сокращению производства автомобилей, банкротствам в угольном секторе, замедлению объемов экспорта металлов и нефтепродуктов, а также срыву планов по строительству самолетов.

«Жесткая монетарная политика быстрее и сильнее сказывается на промышленности», — отметил Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management, предупреждая, что промышленный сектор находится на грани рецессии.

Задержки производства

В 2021 году российский флот пополнился 52 новыми коммерческими самолетами, включая 27 Airbus, 3 Boeing и 22 Sukhoi Superjet, построенные из импортных компонентов.

С тех пор было добавлено всего 13 новых самолетов: 12 Superjet, используемых несколькими российскими авиакомпаниями, и один Ту-214, двухмоторный узкофюзеляжный самолет средней дальности. Ту-214, по данным источников, использует первый вице-премьер Денис Мантуров.

Правительство россии неоднократно пересматривало свои производственные цели. В середине 2024 года целевой показатель поставок на 2024−2025 годы был сокращен со 171 до 21 самолета. В прошлом месяце чиновники заявили, что цели будут пересмотрены снова, ссылаясь на высокие процентные ставки, которые сделали финансирование более дорогим и замедлили производство.

Государственный конгломерат «Ростех», отвечающий за производство Superjet-100, Ту-214, пассажирских самолетов «Ил» и нового самолета «Яковлев МС-21», изо всех сил пытается соблюдать сроки.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в прошлом году заявил, что россия будет производить собственные пассажирские самолеты, но сроки поставок постоянно переносятся.

МС-21, построенный полностью из российских компонентов, оказался намного тяжелее версии, построенной из импортных деталей, что уменьшило дальность полета и топливную эффективность, из-за чего авиакомпании неохотно его внедряют.

Во вторник Чемезов сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что серийное производство самолетов ТС-21, SJ-100 и Ил-114 начнется в 2026 году, что на два года позже, чем было запланировано сначала.

Санкции и цепочки поставок

Несмотря на попытки локализовать производство, россия продолжает полагаться на иностранных поставщиков.

Таможенные данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в 2024 году через посредников в Турции, Китае, Кыргызстане и ОАЭ были импортированы запчасти на сумму не менее $300 000. Среди них были компоненты от французской Safran, американской Honeywell и британской Rolls-Roy. Доказательств нарушения санкций этими компаниями нет.

россия разработала систему параллельного импорта, которая позволяет товарам поступать в страну через третьих лиц без ведома или согласия производителя. Компании Honeywell и Rolls-Royce заявили, что не поставляют оборудование в россию и активно работают над обнаружением и прекращением возможных обходных путей.

«Ни одна другая страна в мире не производит полностью импортозамещенные самолеты», — заявил в прошлом месяце министр промышленности и торговли Антон Алиханов, подчеркивая уникальность и «сверхсложность» задачи, которую пытается решить россия.

Сокращение предложения самолетов при сохранении высокого спроса приводит к росту цен для потребителей. По данным Росстата, цены на билеты стабильно росли в течение 2023 и 2024 годов.

Тем временем Москва вынуждена искать креативные решения, прося авиакомпании из центральноазиатских стран, таких как Казахстан и Узбекистан, выполнять внутренние российские рейсы.