Через масовану атаку рф у ніч проти 2 липня можливі перебої в роботі фіксованого інтернету Vodafone Україна. Про це повідоміла телеком компанія.
2 липня 2026, 11:00
Vodafone повідомив про перебої через наслідки нічної атаки
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Наразі в Vodafone Україна можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема:
- домашнього інтернету;
- поповнення рахунку;
- роботи контакт-центру.
«Наші інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення», — додали в компанії.
Джерело: Мінфін
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