Vodafone повідомив про перебої через наслідки нічної атаки

Через масовану атаку рф у ніч проти 2 липня можливі перебої в роботі фіксованого інтернету Vodafone Україна. Про це повідоміла телеком компанія.

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Наразі в Vodafone Україна можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема:

домашнього інтернету;

поповнення рахунку;

роботи контакт-центру.

«Наші інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення», — додали в компанії.