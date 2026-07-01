Пенсіонери-ВПО можуть втратити допомогу: названо ключову умову

Українські пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть одночасно отримувати пенсію за віком та державну допомогу на проживання. Однак ці виплати не є безумовними: їх продовження напряму залежить від сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Про це розповідає Судово-юридична газета .

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Наразі щомісячна підтримка ВПО становить 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Кошти призначаються кожному члену родини, який має офіційний статус ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази.

У 2026 році право на допомогу зберігається, якщо цей показник не перевищує 10 380 грн на одного члена родини. Розрахунок проводиться за останні три місяці, до яких включаються всі офіційні джерела надходжень: заробітні плати, пенсійні нарахування, соціальні трансферти.

Критерії доходу та категорії винятків

Хоча система базується на адресності, для багатьох категорій українців передбачено спрощений механізм продовження допомоги. Для певних груп діє виняток, що дозволяє отримувати виплати без оцінки матеріального стану сім'ї. До таких категорій належать:

Особи з інвалідністю I та II груп, а також діти з інвалідністю до 18 років.

Пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує встановлений поріг у 10 380 грн.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років.

Батьки-вихователі, прийомні батьки та законні опікуни.

Якщо пенсія особи або сукупний дохід сім'ї в перерахунку на одного члена домогосподарства перевищує граничний ліміт у 10 380 грн, органи соцзахисту проводять детальну перевірку, після чого виплата допомоги ВПО може бути припинена.

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Ідентифікація та законні підстави для припинення пенсій

Питання фізичної ідентифікації пенсіонерів-ВПО часто викликає занепокоєння. Важливо розуміти, що блокування видаткових операцій Ощадбанком через непроходження ідентифікації не дорівнює припиненню виплати пенсії. Згідно з правовою позицією Верховного Суду (зразкова справа № 805/402/18), відсутність ідентифікації або перевірка місця проживання не є законними підставами для позбавлення людини пенсії.

Органи Пенсійного фонду мають право зупинити нарахування коштів лише у чітко визначених законом випадках. Вичерпний перелік підстав міститься у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

Смерть пенсіонера.

Отримання пенсії на підставі документів, що містять неправдиві дані.

Неотримання пенсійних виплат протягом шести місяців поспіль.

Інші випадки, прямо передбачені профільним законодавством.

Таким чином, пенсія залишається конституційною гарантією, яку держава не може скасувати через процедурні перевірки. Якщо банк обмежує доступ до рахунку через ідентифікацію, доступ до коштів поновлюється одразу після підтвердження особи. Водночас виплата пенсії продовжується, оскільки жодна «верифікація за списками СБУ» не є легітимною причиною для припинення пенсійного забезпечення згідно з українським законодавством.

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