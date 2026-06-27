Хто має право на достроковий вихід на пенсію: у ПФУ назвали професії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2026, 13:35

Хто має право на достроковий вихід на пенсію: у ПФУ назвали професії

В Україні окремі категорії громадян мають право вийти на пенсію достроково завдяки механізму призначення пенсії за вислугу років. Проте така можливість доступна лише за дотримання чітко визначених умов. Нюанси нарахування таких виплат роз'яснила заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Тетяна Король, повідомляє РБК-Україна.

Хто має право на достроковий вихід на пенсію: у ПФУ назвали професії

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке пенсія за вислугу років

Цей вид забезпечення передбачений для працівників, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним навантаженням, що з часом призводить до втрати професійної придатності чи працездатності.

Головна особливість виплат полягає в тому, що вони призначаються незалежно від загальноприйнятого пенсійного віку. Ключовий критерій тут — наявність необхідного спеціального стажу, здобутого на конкретних посадах чи в установах, затверджених чинним законодавством.

«Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії», — підкреслили в ПФУ.

Хто має право на дострокову пенсію

Право на оформлення виплат за вислугу років поширюється на такі групи професій:

  • авіація та льотно-випробувальний склад;
  • працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
  • водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
  • механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
  • польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
  • робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
  • працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
  • спортсмени.

Окремо зазначаються артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони мають право претендувати на цей вид пенсії за умови наявності творчого стажу від 20 до 35 років відповідно до переліку та порядку, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Читайте також: Пенсія після року служби: уряд пропонує скасувати вимогу вислуги років для військових

Важливий нюанс

У Пенсійному фонді також зауважили, що особи, які встигли напрацювати необхідну вислугу років та спеціальний стаж станом на 11 жовтня 2017 року, мають привілей. Вони можуть оформити дострокову пенсію за колишніми правилами — відповідно до норм законодавства, що діяло на той момент. Для реалізації цього права громадянам необхідно особисто звернутися із відповідною заявою до органів ПФУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами