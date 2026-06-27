Хто має право на достроковий вихід на пенсію: у ПФУ назвали професії

В Україні окремі категорії громадян мають право вийти на пенсію достроково завдяки механізму призначення пенсії за вислугу років. Проте така можливість доступна лише за дотримання чітко визначених умов. Нюанси нарахування таких виплат роз'яснила заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Тетяна Король, повідомляє РБК-Україна.

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Що таке пенсія за вислугу років

Цей вид забезпечення передбачений для працівників, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним навантаженням, що з часом призводить до втрати професійної придатності чи працездатності.

Головна особливість виплат полягає в тому, що вони призначаються незалежно від загальноприйнятого пенсійного віку. Ключовий критерій тут — наявність необхідного спеціального стажу, здобутого на конкретних посадах чи в установах, затверджених чинним законодавством.

«Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії», — підкреслили в ПФУ.

Хто має право на дострокову пенсію

Право на оформлення виплат за вислугу років поширюється на такі групи професій:

авіація та льотно-випробувальний склад;

працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;

водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;

механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;

робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;

працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;

спортсмени.

Окремо зазначаються артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони мають право претендувати на цей вид пенсії за умови наявності творчого стажу від 20 до 35 років відповідно до переліку та порядку, затверджених Кабінетом Міністрів України.

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Важливий нюанс

У Пенсійному фонді також зауважили, що особи, які встигли напрацювати необхідну вислугу років та спеціальний стаж станом на 11 жовтня 2017 року, мають привілей. Вони можуть оформити дострокову пенсію за колишніми правилами — відповідно до норм законодавства, що діяло на той момент. Для реалізації цього права громадянам необхідно особисто звернутися із відповідною заявою до органів ПФУ.