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26 червня 2026, 19:46

Мінфін проти впровадження інвестиційних рахунків — Гетманцев

Запровадження інвестиційних рахунків в Україні, на яке роками очікують учасники фондового ринку, знову опинилося в зоні турбулентності. Попри активну роботу парламентського комітету з питань фінансів та нової команди НКЦПФР, впровадження цього інструменту блокується на рівні Міністерства фінансів.

Запровадження інвестиційних рахунків в Україні, на яке роками очікують учасники фондового ринку, знову опинилося в зоні турбулентності.

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Про це в інтерв'ю Interfax-Україна повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев.

За його словами, попри те, що законопроєкт був розроблений спільно з регулятором і є технічно готовим, фінального консенсусу з урядом досягти не вдається.

«Інвестиційні рахунки — найбільш складний законопроєкт, тому що Мінфін дійсно проти», — констатував Гетманцев.

Очевидно, що Мінфін має власні застереження щодо бюджетних втрат або ризиків, однак парламентарі налаштовані шукати компроміс. «Будемо якось домовлятися, а що робити?» — додав він.

Водночас співпраця з новим керівництвом НКЦПФР виглядає конструктивною. Гетманцев охарактеризував голову Комісії як «адекватного» керівника, з яким комітет оперативно опрацьовує реформи. Серед пріоритетів — законопроєкти про сек’юритизацію, дерегуляцію емісії цінних паперів та розвиток недержавних пенсійних фондів.

Паралельно уряд вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про покращення інфраструктури фондового ринку. Документ надійшов на розгляд лише цього тижня, тому остаточного рішення щодо нього поки немає. За словами Гетманцева, проєкт потребує глибокого аналізу на всіх рівнях перед винесенням на голосування.

Попри опір Мінфіну щодо інвестиційних рахунків, комітет не полишає надій на реалізацію задуму. Розблокування цього інструменту є критичним для залучення капіталу всередині країни та розвитку культури інвестування, тому доля закону залежатиме від здатності уряду та парламенту знайти спільну мову у бюджетній політиці.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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