З 1 липня «Укрпошта» зменшує тарифи на доставку в села

Укрпошта прибирає доплату 45 гривень за доставку в села, але збільшує тариф на курʼєрську доставку. Про це повідомив директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

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Деталі

З 1 липня доставка в села, де є точка присутності «Укрпошти» (відділення або кімната в сільраді), буде без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту.

«Тепер швидко, без доплат — і в село, і в поштомат», — написав Смілянський.

Доставка в поштомати — теж без доплат.

Водночас, через зростання вартості пального, «Укрпошта» збільшує тариф на курʼєрську доставку на 5 грн.

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«При цьому тариф у 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку й однаковим як для міста, так і для села», — зазначив директор «Укрпошти».