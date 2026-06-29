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29 червня 2026, 11:01

Укрпошта підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу — Etsy

Укрпошта підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу — Etsy. Майданчиком, де продаються більше 2 мільйона українських товарів на сотні мільйонів доларів. Про це написав СЕО компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу — Etsy.

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Що це означає

«Після підписання Укрпошта стає веріфікованим партнером Etsy по всьому світу з нашої країни і я впевнений, партнером номер 1 для наших експортерів в Україні», — написав він.

Угода дає дві основні речі

1. Більш зручне оформлення посилок для наших клієнтів. Тепер дані для Ваших відправлень та ярликів будуть автоматично «залітати» під час оформлення в кабінет Укрпошти і так само передаватися на Etsy.

2. Повна ІТ інтеграція між Укрпоштою та Etsy дає можливість одночасно продавати в будь яку країну світу, а всі розрахунки по миту (в США та ЕС) і т.п. ми беремо на себе. Вам залишається просто збільшувати продажі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
BigBend
BigBend
29 червня 2026, 12:17
#
Буде продавати макарони на Етсі?
+
0
KingSalmon
KingSalmon
29 червня 2026, 13:08
#
Чудова новина! Добре, що Укрпошта розвивається, при цьому нічого не використовуючи з бюджета.
Хоча 99% пошт світу є збитковими та дотуються з бюджету
+
0
Rodion21
Rodion21
29 червня 2026, 14:38
#
А этого коня Смилянского вроде поперли.
че он продолжает написывать ?
+
0
Spok
Spok
29 червня 2026, 14:49
#
Ещё не попёрли
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