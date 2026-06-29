Укрпошта підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу — Etsy. Майданчиком, де продаються більше 2 мільйона українських товарів на сотні мільйонів доларів . Про це написав СЕО компанії Ігор Смілянський.

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Що це означає

«Після підписання Укрпошта стає веріфікованим партнером Etsy по всьому світу з нашої країни і я впевнений, партнером номер 1 для наших експортерів в Україні», — написав він.

Угода дає дві основні речі

1. Більш зручне оформлення посилок для наших клієнтів. Тепер дані для Ваших відправлень та ярликів будуть автоматично «залітати» під час оформлення в кабінет Укрпошти і так само передаватися на Etsy.

2. Повна ІТ інтеграція між Укрпоштою та Etsy дає можливість одночасно продавати в будь яку країну світу, а всі розрахунки по миту (в США та ЕС) і т.п. ми беремо на себе. Вам залишається просто збільшувати продажі.