Перший електричний седан Ferrari розкупили в Китаї попри суперечки навколо моделі

Попри всі суперечки навколо запуску першого повністю електричного седана з емблемою Ferrari, це не позначилося на продажах — усі екземпляри Luce, призначені для китайського ринку, вже розпродані. Про це пише Electrek.

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Критика електрокару

Автомобіль представили у травні, і він одразу став предметом активних дискусій в інтернеті. Частина коментаторів розкритикувала дизайн і концепцію, називаючи його надто простим, надто практичним і «занадто електричним» для бренду Ferrari.

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Негативна реакція навіть вплинула на фінансові показники компанії — акції Ferrari за день втратили понад 6%, а згодом у керівництві відбулися кадрові зміни.

Китай оцінив Ferrari Luce

Попри це, ситуація на китайському ринку розвивалася інакше. Усі 88 екземплярів Ferrari Luce, виділених для Китаю та вартістю близько 3,99 млн юанів (приблизно $586 тис.), були розкуплені практично одразу. Це стало аргументом на користь заяв керівництва Ferrari про стабільний попит на модель навіть попри критику в медіа та соцмережах.

Що відомо про новинку

Габаритна довжина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1544 мм, колісна база — 2961 мм. Щоб хоч якось візуально компенсувати великовагові пропорції Luce, розробники забезпечили його найбільшими серійними колесами в історії Ferrari: розмірність передніх шин — 265/35 R23, задніх — 315/30 R24.

Кузов ретельно пророблений з точки зору аеродинаміки. Заявлений коефіцієнт аеродинамічного опору сх = 0,254. Споряджена маса — 2260 кг, розподіл мас — 47:53 на користь задньої осі.

У салоні Luce п’ять місць, за заднім диваном зі складними спинками знаходиться багажник об'ємом 597 л — загалом повноцінний сімейний автомобіль. Дизайн передньої панелі виконаний у стилі 1970-х, але із сучасною увагою до деталей. Кермо у стилі класики від Nardi має тонкі алюмінієві спиці та дві секції з фізичними перемикачами.

За кермом знаходяться дві великі пелюстки — правий відповідає за регулювання крутного моменту, лівий — за регулювання рекуперативної потужності. Цифрова панель приладів, що імітує стрілочні циферблати, закріплена на кермовій колонці і регулюється разом з нею. У мультимедійний екран врізані тумблери системи мікроклімату та великий годинник у верхньому правому кутку — він може виконувати роль секундоміра, компаса та індикатора роботи системи launch control.

Яка вартість авто

Коштує Ferrari Luce дуже дорого — від 550 000 євро.